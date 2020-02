Accadde Oggi, i fatti del 23 febbraio

Oggi 23 febbraio 2020 è il 54esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:47 e tramonta alle 17:46. La luna è in fase nuova e il segno lunare di oggi è Pesci.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 23 febbraio.

1892 – Rudolf Diesel ottiene il brevetto per il motore Diesel

Dal 1885 l’ingegnere tedesco Rudolf Diesel, nato da famiglia tedesca a Parigi, cominciò a lavorare a un nuovo tipo di motore. Il progetto non era ancora concluso quando Diesel si trasferì a Berlino, sulla base di una richiesta delle industrie Linde. Nel 1892 ottenne il brevetto tedesco per il suo motore, il 27 febbraio 1892: Neue rationelle Wärmekraftmaschine e concesso il 23 febbraio 1893.

1909 – Stati Uniti: si svolge la prima Giornata internazionale della donna

Questa celebrazione si tiene negli Stati Uniti d’America a partire dal 1909. In alcuni paesi europei dal 1911 e in Italia dal 1922. Specialmente in passato e ancora oggi dall’Unione donne italiane e nell’accezione comune viene chiamata Festa della donna anche se sarebbe più corretto Giornata internazionale della donna, poiché la motivazione non è la festa ma la riflessione. Fonti ONU invitano ad operare affinché nel mondo si possa raggiungere una effettiva parità di genere entro il 2030.

1918 – Viene fondata l’Armata Rossa

L’Armata Rossa (più formalmente Armata Rossa degli Operai e dei Contadini fu il nome dato alle forze armate russe dopo la disintegrazione delle forze zariste nel 1917. L’aggettivo “rossa” fa riferimento al colore tradizionale del movimento socialista e comunista. L’Armata Rossa fu istituita su decreto del Consiglio dei commissari del popolo della RSFS Russa nel 1918 e divenne l’esercito dell’URSS al momento della fondazione dello Stato stesso, nel 1922. Lev Trockij, commissario del popolo per la guerra dal 1918 al 1924, ne è considerato il fondatore.

Oggi nasceva – Emily Blunt

Emily Olivia Leah Blunt (Londra, 23 febbraio 1983) è un’attrice britannica naturalizzata statunitense. Ha ottenuto il riconoscimento per il suo ruolo nel film My Summer of Love (2004) e nel film televisivo Gideon’s Daughter (2006), che le ha valso il Golden Globe nella sezione miglior attrice non protagonista. Il successo arriva con il film Il diavolo veste Prada (2006), per il quale ha ricevuto la sua seconda candidatura ai Gloden Globe. Emily ha ricevuto altre quattro nomination ai Golden Globe per i suoi ruoli nel film storico The Young Victoria (2009), nel romantico Il pescatore di sogni (2011) e nei musicali Into the Woods (2014) e Il ritorno di Mary Poppins (2018). Nel 2019 si è aggiudicata uno Screen Actors Guild Award nella sezione migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione nel film A Quiet Place – Un posto tranquillo (2018), diretto dal marito John Krasinski.

I santi celebrati oggi

– San Policarpo

Vescovo e martire

– San Giovanni Theristi

Monaco

– Beato Ludovico (Ludwig) Mzyk

Sacerdote e martire

– Santa Milburga

Badessa