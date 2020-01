Accadde Oggi, i fatti del 23 gennaio

Oggi 23 gennaio 2020 è il 23esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:21 e tramonta alle 17:08. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Capricorno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 23 gennaio.

1571 – Apre a Londra la Royal Exchange

Il Royal Exchange nella City of London venne fondato nel 1565 da Sir Thomas Gresham come centro per il commercio della città. Il terreno venne concesso dalla City of London Corporation e dalla Worshipful Company of Mercers ed aveva una forma triangolare data dalla convergenza di Cornhill con Threadneedle Street. Il progetto venne ispirato dalla borsa di Anversa che Gresham aveva visto nel corso dei suoi viaggi. Il Royal Exchange venne inaugurato dalla regina Elisabetta I che insignì il palazzo del titolo Reale il 23 gennaio 1571.

1932 – Viene pubblicato il primo numero de La Settimana Enigmistica

“La settimana enigmistica”, consolidato settimanale enigmistico italiano, accompagna da numerose generazioni i momenti di relax. Vede la sua nascita grazie a Giorgio Sisini, nobile di origine sarda, Conte di Sant’Andrea, il quale si innamora di una ragazza austriaca e la sposa a Milano; dopodichè decide di portare anche in Italia quei quesiti enigmistici arrivati dall’America che a Vienna riscuotevano già molto successo.

2002 – Il giornalista statunitense Daniel Pearl viene rapito a Karachi, Pakistan

Daniel Pearl (Princeton, 10 ottobre 1963 – Karachi, 1º febbraio 2002) è stato un giornalista statunitense, rapito in Pakistan e successivamente ucciso. Il 23 gennaio 2002, dopo un’intervista che aveva appena realizzato in un ristorante di Karachi, venne rapito da un gruppo di fondamentalisti islamici che lo avevano accusato di essere un agente della CIA. Nove giorni dopo venne decapitato. Tre mesi dopo, il 17 maggio, il suo corpo sarà ritrovato sotto un metro di terra, sezionato in dieci pezzi.

Oggi nasceva – Edouard Manet

Édouard Manet (Parigi, 23 gennaio 1832 – Parigi, 30 aprile 1883) è stato un pittore francese, considerato il maggiore interprete della pittura pre-impressionista.

I santi commemorati oggi

– Sant’ Emerenziana

Vergine e martire

– Sant’ Amasio

Vescovo

– Sant’ Andrea Chong (Tyong) Hwa-Gyong

Catechista e martire

– Santi Clemente ed Agatangelo

Martiri

– Sant’ Ildefonso (Idelfonso) da Toledo

Vescovo

– San Maimbodo

– Santi Severiano e Aquila

Sposi, martiri