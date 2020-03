Accadde Oggi, i fatti del 23 marzo

Oggi 23 marzo 2020 è l’83esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:01 e tramonta alle 18:18. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Pesci.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 23 marzo.

1839 – Il primo uso di cui si ha notizia della locuzione OK (oll korrect) viene fatto sul giornale Boston Morning Post

In molti paesi occidentali, il gesto di O.K. è rappresentato dall’unione, a mo’ di cerchio, del dito indice e del pollice o con il pollice in alto. La locuzione Okay, scritta più frequentemente OK o O.K. indica positività, quindi sostituisce le espressioni “va bene”; ”sì”, o comunque un assenso. La prima apparizione certa dell’acronimo, nella forma “o.k.”, risale al 23 marzo 1839 nel “Boston Morning Post”.

1868 – Viene fondata a Oakland l’Università della California

Nel 1866, la terra su cui sorge adesso il campus di Berkeley fu acquistata dal College privato della California (fondato nel 1855 dal sacerdote congregazionalista Henry Durant). Non avendo abbastanza fondi per poter funzionare, il College della California si unì con il College statale di Arti Meccaniche, Minerarie e Agrarie, formando l’Università della California il 23 marzo 1868. Henry Durant fu il primo preside.

1987 – Viene trasmessa negli Stati Uniti d’America la prima puntata della soap-opera Beautiful

Beautiful (The Bold and the Beautiful) è una soap opera statunitense, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, che va in onda dal 23 marzo 1987. La soap viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo. Ha vinto negli anni 31 Daytime Emmy Awards di cui 3 consecutivi come Miglior serie drammatica del daytime (nel 2009, nel 2010 e nel 2011). In Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Oggi nasceva – Franco Battiato

Franco Battiato, all’anagrafe Francesco Battiato (Ionia, 23 marzo 1945), è un cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano. L’artista ha fatto parlare di sé per il grande numero di stili che ha approfondito e combinato tra loro in modo eclettico e personale: dopo l’iniziale fase pop degli anni sessanta, è passato al rock progressivo e all’avanguardia colta nel decennio seguente. Successivamente, è ritornato sui passi della musica leggera approfondendo anche la canzone d’autore. Fra gli altri stili in cui si è cimentato vi sono la musica etnica, quella elettronica e l’opera lirica fra i tanti. Lungo la sua carriera, in cui ha ottenuto un vistoso successo di pubblico e critica, si è avvalso dell’aiuto di numerosi collaboratori fra cui il violinista Giusto Pio e il filosofo Manlio Sgalambro (coautore di molti suoi brani). I suoi testi riflettono i suoi interessi fra cui l’esoterismo, la teoretica filosofica, la mistica sufi (in particolare tramite l’influenza di G.I. Gurdjieff) e la meditazione orientale. Il musicista si è anche cimentato in altri campi come la pittura e il cinema. È uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con tre Targhe e un Premio Tenco. Tra novembre 2012 e marzo 2013 ha portato avanti una brevissima esperienza in qualità di assessore al turismo della Regione Siciliana nella giunta di centrosinistra del presidente Rosario Crocetta dichiarando di non voler ricevere alcun compenso.

I santi celebrati oggi

– San Turibio de Mogrovejo

Vescovo

– Beata Annunciata Cocchetti

Vergine

– Beato Edmondo Sykes

Martire

– San Fingar (Guigner)

Martire

– San Giuseppe Oriol Boguna

Sacerdote

– Sant’ Ottone Frangipane

Eremita

– Beato Pietro da Gubbio

Agostiniano

– Beato Pietro Higgins

Martire

– Santa Rebecca Pierrette (Rafqa Pietra Choboq) Ar-Rayes