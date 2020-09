Accadde Oggi, i fatti del 23 settembre

Oggi 23 settembre 2020 è il 267esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:52 e tramonta alle 18:58. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 23 settembre.

1889 – La Nintendo è fondata a Kyoto da Fusajiro Yamauchi

Nintendo Co. Ltd. è un’azienda giapponese specializzata nella produzione di videogiochi e console. Una delle più grandi compagnie del Giappone, Nintendo fu fondata il 23 settembre 1889 da Fusajiro Yamauchi e all’inizio degli anni ottanta è passata dai giochi di carte e meccanici ai giochi elettronici. Sebbene sia entrata nel mondo dei videogiochi nel 1975 come distributore della console Magnavox Odyssey, nel 1977 Nintendo ha cominciato a costruire una serie di console proprie dal nome Color TV Game. Grazie all’enorme successo riscosso in Giappone arrivò nel mercato dell’America settentrionale nel 1985 e l’anno successivo approdò in Europa.

2002 – Nasce Mozilla Firefox (Phoenix) versione 0.1

Mozilla Firefox (conosciuto semplicemente come Firefox) è un web browser libero e multipiattaforma, mantenuto da Mozilla Foundation. Nato nel 2002 con il nome “Phoenix” dai membri della comunità Mozilla che volevano un browser stand-alone piuttosto che il raggruppamento Mozilla Application Suite, fino alla versione 56 ha usato il motore di rendering Gecko, supportando gran parte dei nuovi standard web oltre ad alcune caratteristiche che sono state progettate come estensioni a questi ultimi; dalla versione 57, Gecko è stato sostituito da Quantum.

2008 – Google lancia Android

Android è un sistema operativo per dispositivi mobili sviluppato da Google e basato sul kernel Linux, da considerarsi propriamente una distribuzione embedded Linux e non un sistema unix-like né una distribuzione GNU/Linux (dato che la quasi totalità delle utilità GNU è sostituita da software in Java), progettato principalmente per sistemi embedded quali smartphone e tablet, con interfacce utente specializzate per televisori (Android TV), automobili (Android Auto), orologi da polso (Wear OS), occhiali (Google Glass), e altri.

Oggi nasceva – Bruce Springsteen

Bruce Frederick Joseph Springsteen (Long Branch, 23 settembre 1949) è un cantautore e chitarrista statunitense. «The Boss», come è sempre stato soprannominato, è uno degli artisti più conosciuti e rappresentativi nell’ambito della musica rock. Accompagnato per gran parte della sua carriera dalla E Street Band, è divenuto famoso soprattutto per le sue coinvolgenti e lunghissime esibizioni dal vivo, raggiungendo il culmine della popolarità fra la seconda metà degli anni settanta e il decennio successivo.

I santi ricordati oggi

– San Pio da Pietrelcina

Sacerdote cappuccino

– Santi Andrea, Giovanni, Pietro e Antonio

Martiri

– Beata Bernardina Maria Jablonska

Fondatrice

– San Costanzo di Ancona

Mansionario della chiesa