Accadde Oggi, i fatti del 24 aprile

Oggi 24 aprile 2020 è il 115esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:10 e tramonta alle 19:52. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Toro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 24 aprile.

1821 – Manzoni inizia la stesura di Fermo e Lucia

Il 24 aprile 1821 Alessandro Manzoni iniziò la prima stesura del romanzo Fermo e Lucia, in seguito rielaborato e pubblicato con il titolo I promessi sposi. Rimaneggiare l’intera opera significò per l’autore apportare delle modifiche nella trama e nelle scelte linguistiche: la prima infatti appare squilibrata nella ripartizione dei brani, mentre a livello linguistico la revisione fu avviata per eliminare dal toscano letterario i molti lombardismi e francesismi che rendevano il testo di difficile lettura. Il romanzo storico I promessi sposi venne pubblicato in una prima edizione nel 1827 e infine nell’edizione definitiva tra il 1840 e il 1842.

1990 – Il Telescopio Spaziale Hubble viene lanciato dallo Space Shuttle Discovery

Lo Hubble Space Telescope (HST) è un telescopio spaziale che venne lanciato in orbita terrestre bassa nel 1990 ed è attualmente operativo. Nonostante esso non sia stato il primo telescopio spaziale, lo Hubble è uno dei più grandi e versatili, ed è ben conosciuto come strumento di ricerca di estrema importanza oltre che vessillo delle scienze astronomiche nell’immaginazione collettiva. L’HST è stato chiamato in onore dell’astronomo Edwin Hubble, ed è uno dei Grandi Osservatori della NASA, assieme al Compton Gamma Ray Observatory, il Chandra X-ray Observatory e lo Spitzer Space Telescope.

1995 – Ha termine la produzione della famosa autovettura Chevrolet Corvette ZR-1

Le vendite del veicolo cominciarono nel 1990 e la ZR1 si distingueva per la sezione posteriore più larga, gli pneumatici posteriori da 11 pollici, una fascia posteriore dotata di quattro luci dalla forma quadrata e infine per il CHMSL (Center High Mounted Stop Lamp) cioè per un luce posteriore montata nella parte alta e centrale del portellone. La ZR1 dimostrò considerevoli capacità di accelerazione e maneggevolezza. Anche il prezzo era in linea con queste prestazioni ed era di 58.995 dollari, quasi il doppio di quello di una Corvette di base. Nel 1995 tale cifra raggiunse i 66.278 dollari ponendo così la Corvette nella stessa fascia di prezzo di vetture quali la Porsche 911 della serie 964. Nel 1991 tutte le Corvette ricevettero degli aggiornamenti nella carrozzeria, negli interni e nuove ruote. La fascia posteriore della ZR1 venne inserita anche nelle altre versioni della vettura rendendo così difficile distinguere tra le versioni normali e la ZR1. Nel 1992 furono inseriti altri miglioramenti quali degli stemmi con la scritta ZR1 sui parafanghi anteriori e divenne di serie il controllo della trazione. L’anno successivo la Lotus riprogettò le testate e il sistema di distribuzione del motore LT5. La potenza arrivò a 405 hp (302 kW) e fu introdotto anche un sistema che permetteva il ricircolo dei gas di scarico migliorando in questo modo le emissioni. La produzione della ZR1 si concluse nel 1995 dopo che ne erano stati realizzati 6.939 esemplari.

Oggi nasceva – Barbra Streisand

Barbara Joan Streisand (New York, 24 aprile 1942) è una cantante, attrice, compositrice, regista e produttrice cinematografica statunitense. Nel corso di una carriera che si protrae da sei decenni, è diventata un’icona in più campi dello spettacolo, vincendo numerosi premi. Ha vinto due Premi Oscar, dieci Grammy Award, tra cui il Grammy Lifetime Achievement Award e un Grammy Legend Award, cinque Premi Emmy, un Tony Award speciale, un premio American Film Institute, un premio Kennedy Center Honors e undici Golden Globe. È tra un gruppo selezionato di artisti (chiamati EGOT, dalle iniziali dei premi) che sono stati onorati con tutti i premi principali del settore. La Streisand è considerata tra i migliori e più prolifici artisti musicali di tutti i tempi, con oltre 72,5 milioni di album venduti negli Stati Uniti e con un totale di 145 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, che hanno fatto di lei l’artista femminile che ha più venduto tra gli artisti riconosciuti a livello dalla Recording Industry Association of America (l’unica donna nella top ten, e l’unico artista al di fuori del genere rock ‘n’ roll).

I santi celebrati oggi

– San Fedele da Sigmaringen

Sacerdote e martire

– Sant’ Alessandro di Lione

Martire

– Sant’ Antimo di Nicomedia

Martire

– San Benedetto Menni

Religioso

– San Deodato di Blois

Abate

– Sant’ Egberto di Northumbria

Monaco

– San Gregorio di Elvira

Vescovo

– San Guglielmo Firmato

Eremita a Mantilly

– Santa Maria di Cleofa

Discepola di Gesù