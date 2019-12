Accadde Oggi, i fatti del 24 dicembre

Oggi 24 dicembre 2019 è il 358esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:25 e tramonta alle 16:39. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 24 dicembre.

1802 – Viene istituita la Borsa Valori di Roma

Il 24 dicembre 1802 nello Stato Pontificio viene istituita la Borsa Valori di Roma. Terza in Italia – in ordine cronologico – dopo Venezia (1630) e Trieste (1775) e seconda piazza finanziaria per importanza dopo la Borsa di Milano per tutto il XX secolo.

1871 – L’Aida viene rappresentata per la prima volta al Khedivial Opera House, a Il Cairo

Il 24 dicembre 1871, l’Aida viene rappresentata per la prima volta al Khedivial Opera House, Il Cairo. Opera in quattro atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Antonio Ghislanzoni, è basata su un soggetto originale dell’archeologo francese Auguste Mariette.

1818 – Prima esecuzione di Silent Night

A scrivere il testo nel 1816 fu il reverendo Joseph Mohr, che due anni dopo lo fece musicare all’organista ed insegnante di musica Franz Xaver Gruber. La prima occasione per cantarlo in pubblico si presentò il 24 dicembre del 1818, durante la Messa di Natale nella chiesa di San Nicola di Oberndorf (vicino Salisburgo). A intonarlo furono gli stessi autori, accompagnandosi con la chitarra, per l’inservibilità dell’organo (secondo la tradizione rosicchiato dai topi).

Oggi nasceva – Ricky Martin

Ricky Martin, all’anagrafe Enrique Martín Morales (San Juan, 24 dicembre 1971), è un cantante, attore e personaggio televisivo portoricano. Grazie al suo forte impatto e contributo alla diffusione della musica latina è considerato “il re del pop latino”.

I santi commemorati oggi

– San Delfino di Bordeaux

Vescovo

– Sant’ Adele di Pfalzel

Abbadessa benedettina