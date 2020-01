Accadde Oggi, i fatti del 24 gennaio

Oggi 24 gennaio 2020 è il 24esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:21 e tramonta alle 17:09. La luna è in fase nuova e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 24 gennaio.

1908 – Robert Baden-Powell dà il via al movimento scout

Robert Baden-Powell, titolo completo Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, primo Barone Baden-Powell di Gilwell (Londra, 22 febbraio 1857 – Nyeri, 8 gennaio 1941), è stato un generale, educatore e scrittore britannico, noto soprattutto per essere stato il fondatore, nel 1907, del movimento mondiale dello scautismo e subito dopo di quello del guidismo.

1984 – Viene messo in vendita il primo Apple Macintosh

Il primo modello di Macintosh 128K fu messo in vendita il 24 gennaio 1984, al prezzo di 2.495 dollari. Appena dopo il lancio riscosse molto successo, però alla fine del 1984 le vendite si ridussero a meno di 10.000 unità mensili a causa dei limiti hardware. L’assenza di una ventola faceva surriscaldare in modo anomalo il computer, tanto da conquistare il soprannome di “tostapane beige”. Inoltre la scarsa memoria, l’assenza di un hard disk interno e la presenza di una sola unità floppy lo rendevano terribilmente lento.

2018 – Un incendio danneggia il tetto della Sacra di San Michele in Piemonte

Fu circoscritto nelle notte l’incendio che si sviluppò poco dopo le nove alla Sacra di San Michele in Val di Susa. Le fiamme bruciarono il tetto del monastero, che sta ai piedi dell’abbazia, dove vivono i padri rosminiani. Fu assicurato che nessuna parte del monumento simbolo del Piemonte fu danneggiata.

Oggi nasceva – Michelle Hunziker

Michelle Yvonne Hunziker (Sorengo, 24 gennaio 1977) è una conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella svizzera con cittadinanza italiana, originaria della Svizzera italiana. Esordisce come modella negli anni novanta con una provocatoria campagna pubblicitaria per la biancheria intima Roberta, che mostrava solamente un primo piano dei suoi glutei, la schiena, e una lunga treccia bionda. Dopo il matrimonio con il cantante italiano Eros Ramazzotti, viene notata da produttori italiani e debutta in televisione nel programma I cervelloni al fianco di Paolo Bonolis, mentre in Svizzera, sulla rete privata TV3, conduce il programma Cinderella. In Italia trova poi il successo conducendo il programma pomeridiano di Italia 1 Colpo di fulmine. Negli anni successivi, oltre a condurre trasmissioni per televisioni tedesche come Deutschland sucht den Superstar, format teutonico di Pop Idol, e svizzere, conduce Zelig, Scherzi a parte, Paperissima, Striscia la notizia, oltre al Festivalbar 2002 e 2003.

