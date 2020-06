Accadde Oggi, i fatti del 24 giugno

Oggi 24 giugno 2020 è il 176esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:32 e tramonta alle 20:39. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Leone.

1901 – Si inaugura la prima mostra dei lavori di Pablo Picasso

Il talento di Picasso fu subito notato dal mercante d’arte Ambroise Vollard che ebbe la lungimiranza di dare fiducia al giovane pittore, allestendo la sua prima mostra il 24 giugno 1901 a Parigi nella Galleria in Rue Lafitte, durante la quale furono vendute moltissime sue opere.

1910 – Viene fondata a Milano la Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, ovvero l’Alfa Romeo

L’Alfa Romeo è un’azienda italiana nota per la produzione di vetture dal carattere sportivo. Fondata il 24 giugno 1910 a Milano come A.L.F.A. (acronimo di “Anonima Lombarda Fabbrica Automobili”), nel 1918 cambiò nome in “Alfa Romeo” in seguito all’acquisizione del controllo della società da parte di Nicola Romeo. L’Alfa Romeo appartenne all’Istituto per la Ricostruzione Industriale dal 1933 al 1986, quando fu venduta al gruppo Fiat cui appartiene tutt’oggi.

1965 – I Beatles si esibiscono per la prima volta in Italia in due concerti al Velodromo Vigorelli di Milano

Il 24 giugno 1965 i Beatles, per la prima volta in Italia, suonarono a Milano. Ma l’accoglienza fu davvero tiepida, quasi snobbati dal pubblico del Velodromo Vigorelli. Suonarono per una mezz’oretta nel pomeriggio e un’altra la sera. Era cosa comune a quei tempi, niente a che vedere con i concerti da oltre due ore delle grandi star di oggi. Dopodiché la tournée proseguì a Genova il 26 giugno, per poi arrivare a Roma, lì suonarono due giorni consecutivi, il 27 e 28 giugno.

Oggi nasceva – Renzo Arbore

Renzo Arbore, all’anagrafe Lorenzo Giovanni Arbore (Foggia, 24 giugno 1937), è un cantautore, disc jockey, conduttore radiofonico, clarinettista, showman, autore televisivo, conduttore televisivo, sceneggiatore, regista, compositore e attore italiano. Viene considerato il primo disc jockey italiano.

I santi venerati oggi

– San Giovanni Battista

Profeta e martire

– Santi Agoardo e Agilberto e compagni

Martiri

– Santi Giovanni e Festo

Martiri

– San Giuseppe Yuan Zaide

Martire

– San Gunardo (Goardo) di Nantes

Vescovo

– Beato Ivano

Eremita

– San Rumoldo di Mechelen

Martire

– San Simplicio di Autun

Vescovo

– San Teodgaro

Presbitero

– San Teodolfo di Lobbes

Vescovo e abate