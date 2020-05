Accadde Oggi, i fatti del 24 maggio

Oggi 24 maggio 2020 è il 145esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:38 e tramonta alle 20:22. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Gemelli.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 24 maggio.

1671 – Viene rappresentata per la prima volta al Palais-Royal di Parigi la commedia “Les furberies de Scapin” di Molière

Le furberie di Scapino è una commedia in tre atti scritta nel 1671 dal commediografo francese Molière. Ispirata al Phormio di Terenzio, fu rappresentata la prima volta al Théâtre de la Salle du Palais-Royal di Parigi il 24 maggio 1671, ma ebbe scarso successo, tanto che venne replicato solo 18 volte e mai più ripreso fino alla morte dell’autore.

1683 – Si inaugura l’Ashmolean Museum

L’Ashmolean Museum of Art and Archaeology (in italiano Museo ashmoleano di arte e archeologia) fa parte del sistema museale dell’Università di Oxford, nella omonima città. Fu fondato nel 1683 ed è uno dei musei pubblici più antichi al mondo e il più antico in Europa. Si trova dislocato nella Beaumont Street, nel centro della città. Possiede, tra le altre collezioni, la Bates Collection (sugli strumenti musicali), il Creswell Archive (sull’architettura islamica) ed una sezione di egittologia. Comprende, naturalmente, anche collezioni di arte antica e moderna. Al momento diverse gallerie sono chiuse per lavori di ristrutturazione. Deve il suo nome al collezionista e storico Elias Ashmole, che raccolse le opere che andarono a costituire il primo nucleo del museo.

1929 – Debutta Le noci di cocco, il primo film dei Fratelli Marx

Le noci di cocco (The Cocoanuts) è un film del 1929 diretto Robert Florey e Joseph Santley. È il primo lungometraggio interpretato dai fratelli Marx, nonché uno dei primi film sonori della storia del cinema, la cui produzione e realizzazione dovette far fronte a continui problemi e difficoltà tecniche, ma in cui l’elemento comicità funzionò al meglio, posto che i fratelli Marx avevano interpretato le loro parti per anni nell’omonima opera teatrale da cui il film è tratto, andata in scena per la prima volta l’8 dicembre 1925 a New York e proseguita per 276 repliche. A teatro, oltre ai fratelli Marx, protagonista in scena era anche Margaret Dumont nella parte della signora Potter, ruolo che rifarà anche sullo schermo. Lo spettacolo venne ripreso al Century Theatre nel maggio 1927, sempre con protagonisti i Marx e la Dumont.

Oggi nasceva – Eduardo De Filippo

Eduardo De Filippo, noto anche più semplicemente come Eduardo (Napoli, 24 maggio 1900 – Roma, 31 ottobre 1984), è stato un attore, regista, sceneggiatore, drammaturgo, scrittore, e poeta italiano. Considerato uno dei più importanti artisti italiani del Novecento, è stato autore di numerose opere teatrali da lui stesso messe in scena e interpretate e, in seguito, tradotte e rappresentate da altri anche all’estero. Autore prolifico, lavorò anche nel cinema con gli stessi ruoli ricoperti nell’attività teatrale. Per i suoi meriti artistici e i contributi alla cultura, nel 1981, fu nominato senatore a vita dal Presidente della repubblica Sandro Pertini e gli furono conferite due lauree honoris causa in Lettere dall’Università di Birmingham nel 1977 e dall’Università degli Studi di Roma La “Sapienza” nel 1980. Fu anche candidato per il Premio Nobel per la letteratura. Eduardo resta ancora oggi, assieme a Luigi Pirandello, Dario Fo e Carlo Goldoni, uno degli autori teatrali italiani più apprezzati e rappresentati all’estero.

I santi venerati oggi

– Santi Agostino Yi Kwang-hon, Agata Kim Agi e compagni

Martiri

– Sant’ Amalia

Martire di Tavio

– San Donaziano

Martire a Nantes

– Beato Filippo da Piacenza

– Santa Giovanna

Moglie di Chuza

– Beato Giovanni di Prado

Sacerdote e martire

– Beato Luigi Zeffirino Moreau

Vescovo

– San Manahen di Antiochia

Dottore e profeta

– San Rogaziano

Martire a Nantes

– San Simeone Stilita il Giovane

Anacoreta

– Santi Trentotto Martiri di Filippopoli (o di Plovdiv)

– San Vincenzo di Lerino

Abate

– San Zoello

Martire

– Santa Maria Ausiliatrice

L’aiuto dei Cristiani