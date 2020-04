Accadde Oggi, i fatti del 25 aprile

Oggi 25 aprile 2020 è il 116esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:09 e tramonta alle 19:53. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Gemelli.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 25 aprile.

1719 – Viene pubblicato in Inghilterra il romanzo Robinson Crusoe di Daniel Defoe

La vita e le strane sorprendenti avventure di Robinson Crusoe (The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe), meglio noto come Le avventure di Robinson Crusoe o, più semplicemente, Robinson Crusoe – adattamento popolare italiano Robinson Crusoè , in passato comune anche nei libri –, è un romanzo di Daniel Defoe pubblicato il 25 aprile 1719 e considerato il capostipite del moderno romanzo di avventura e, da alcuni critici letterari, del romanzo moderno in generale.

1926 – Prima assoluta dell’opera lirica Turandot di Giacomo Puccini al Teatro alla Scala di Milano

Turandot è un’opera in 3 atti e 5 quadri, su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, lasciata incompiuta da Giacomo Puccini (morto il 29 novembre 1924) e successivamente completata da Franco Alfano. La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro alla Scala di Milano il 25 aprile 1926, sotto la direzione di Arturo Toscanini, il quale arrestò la rappresentazione a metà del terzo atto, due battute dopo il verso «Dormi, oblia, Liù, poesia!», ovvero dopo l’ultima pagina completata dall’autore, rivolgendosi al pubblico con queste parole: «Qui termina la rappresentazione perché a questo punto il Maestro è morto.» La sera seguente, l’opera fu rappresentata, sempre sotto la direzione di Toscanini, includendo anche il finale di Alfano.

1961 – Robert Noyce ottiene il primo brevetto per un circuito integrato

Un circuito integrato (detto brevemente integratoo IC dall’inglese integrated circuit), in elettronica digitale, è un circuito elettronico miniaturizzato dove i vari transistori sono stati formati tutti nello stesso istante grazie a un unico processo fisico-chimico. Un chip (lett. pezzetto) è il componente elettronico composto da una minuscola piastrina del wafer di silicio o die (normalmente), a partire dalla quale viene costruito il circuito integrato. In pratica, il chip è il supporto che contiene gli elementi attivi e/o passivi che costituiscono il circuito. A volte si utilizza il termine chip per indicare complessivamente l’integrato. Il circuito integrato è adibito, sotto forma di rete logica digitale o analogica, a funzionalità di processamento o elaborazione in output di dati in input espressi sotto forma di segnali elettrici. L’ideazione del circuito integrato si deve a Jack St. Clair Kilby, che nel 1958 ne costruì il primo esemplare composto da circa dieci componenti elementari, per il quale vinse il Premio Nobel per la Fisica nel 2000.

Oggi nasceva – Al Pacino

Alfredo James Pacino (New York, 25 aprile 1940) è un attore, regista e produttore cinematografico statunitense. Considerato uno dei migliori attori della storia del cinema, Al Pacino ha vinto il Premio Oscar nel 1993 (su 9 nomination totali) per l’interpretazione del tenente colonnello Frank Slade in Scent of a Woman – Profumo di donna. Nel corso degli anni ha interpretato personaggi rimasti impressi nella storia del cinema moderno e nella cultura popolare, tra cui gangster quali Michael Corleone nella trilogia de Il padrino (1972-1974-1990) di Francis Ford Coppola, Tony Montana in Scarface (1983) e Carlito Brigante in Carlito’s Way (1993), entrambi i film per la regia di Brian De Palma, Benjamin “Lefty” Ruggiero in Donnie Brasco (1997) di Mike Newell e il sindacalista Jimmy Hoffa in The Irishman (2019) di Martin Scorsese.

I santi venerati oggi

– San Marco

Evangelista

– Sant’ Aniano

Vescovo d?Alessandria d’Egitto

– Beato Bonifacio di Valperga

Vescovo

– San Clarenzio di Vienne

Vescovo

– Sant’ Erminio di Lobbes

Vescovo e abate

– San Febadio di Agen

Vescovo

– Santa Franca di Piacenza



– Beato Giovanni Piamarta

Sacerdote e fondatore

– San Pasicrate e Valenzio

Martiri

– San Pedro de S. Josè (Pietro di S. Giuseppe) di Betancur

Fondatore in Guatemala

– Beati Roberto Anderton e Guglielmo Marsden

Martiri

– Santo Stefano di Antiochia

Vescovo e martire