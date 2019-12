Accadde Oggi, i fatti del 25 dicembre

Oggi 25 dicembre 2019 è il 359esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:26 e tramonta alle 16:40. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 25 dicembre.

1038 – L’espressione “Cristes maessam” (da cui “Christmas”) viene usata per la prima volta in una cronaca anglosassone in riferimento a questo giorno di dicembre

La prima volta in cui venne usata la parola Christmas fu il 25 dicembre 1038, in una cronaca dell’epoca, in cui fu usata l’espressione “Cristes maessam”, la messa del Cristo, che con il passare del tempo divenne, accorciato, Christmas. Spesso si usa il termine Xmas, abbreviazione di Christmas, ottenuta sostituendo al termine Christ (“Cristo”) una X, variante latina della Χ (χί, chi) greca, a indicare la prima lettera del nome Χριστός (Christós – “Cristo”).

1223 – Francesco d’Assisi allestisce, a Greccio, il primo presepe “vivente”

E’ stato realizzato a Greccio, un piccolo centro in provincia di Rieti, il primo presepe vivente della storia. La prima rappresentazione della Natività è stata organizzata nel 1223 da San Francesco d’Assisi con l’aiuto di Giovanni Velita, castellano del paese. Era il 1209 quando San Francesco si recò a Greccio, per la prima volta. Il santo era riuscito a mettere fine alla gravi calamità che si erano abbattute sul paese (tra cui gli assalti dei lupi) e si era costruito una capanna sul Monte Lacerone, detto appunto di San Francesco, dove nel 1712 sarebbe stata edificata una cappella commemorativa. Dal 1217, il nobile Giovanni Velita divenne uno dei migliori amici di San Francesco, tanto da chiedergli di avvicinarsi alla città per permettere a tutti di poter ascoltare la sua parola. Il desiderio di rievocare la nascita di Gesù maturò nel 1223, dopo il viaggio che San Francesco fece in Palestina.

1931 – Debutta Natale in casa Cupiello

Luca Cupiello vive la tradizione del presepe con l’entusiasmo e l’incoscienza di un bambino, cercando testardamente il consenso del figlio Tommasino, giovane indolente e affetto da una strana cleptomania domestica. L’infantilismo di Luca sarà fonte di guai per la moglie Concetta, fino a scatenare un vero e proprio dramma familiare. La genesi di Natale in casa Cupiello impegnò per quattro anni Eduardo De Filippo, che la portò in scena per la prima volta al Teatro Kursaal di Napoli, il 25 dicembre 1931. Quella prima rappresentazione, organizzata insieme ai due fratelli Titina e Peppino, consisteva in un atto unico, corrispondente al secondo dei tre atti, aggiunti in seguito tra il 1932 e il 1934.

Oggi nasceva – Gesù di Nazareth

Gesù di Nazaret (Betlemme, 7 a.C.-2 a.C. – Gerusalemme, 26-36) è il fondatore e la figura centrale del Cristianesimo, religione che lo riconosce come il Cristo (Messia), figura ancora attesa dalla tradizione ebraica, e Dio fatto uomo. Durante gli ultimi anni della sua vita, Gesù ha svolto l’attività di predicatore, guaritore ed esorcista in Galilea e nella provincia romana della Giudea, nella regione storica della Palestina. Gesù è un adattamento del nome aramaico יֵשׁוּעַ (Yeshua in italiano Giosuè), che significa “YHWH è salvezza” o “YHWH salva”. Secondo la tradizione cristiana, le principali fonti testuali relative a Gesù sono i quattro vangeli canonici (Matteo, Marco, Luca e Giovanni). Per quanto concerne le ricerche storiche sulla sua vita le principali fonti si trovano nel Nuovo Testamento, in particolare nelle Lettere di Paolo e nei vangeli sinottici, fonti che hanno trovato alcuni interessanti riscontri in ritrovamenti e studi archeologici. Gli ultimi secoli hanno visto infatti lo sviluppo di ricerche volte a valutare l’attendibilità storica dei vangeli, inclusi gli elementi soprannaturali e miracolosi, sia a ricostruire il profilo del Gesù storico. I vangeli narrano la nascita di Gesù da Maria vergine, la predicazione focalizzata sull’annuncio del Regno dei Cieli e sull’amore al prossimo e realizzata con discorsi e parabole accompagnati da miracoli; narrano infine la sua passione, morte in croce, risurrezione e ascensione al cielo. I vangeli e gli altri scritti del Nuovo Testamento identificano Gesù con il Messia e il Figlio di Dio. Le neotestamentarie Lettere di Paolo esaltano il valore salvifico della sua morte e risurrezione. Per le principali confessioni religiose cristiane è la seconda persona della Trinità, assieme al Padre e allo Spirito Santo e “vero Dio e vero uomo”.

I santi commemorati oggi

– Natale del Signore

– Sant’ Alberto Chmielowski

– Sant’ Anastasia di Sirmio

Martire

– Beato Bentivoglio de Bonis da San Severino Marche

– Sant’ Eugenia di Roma

Martire

– Santi Giovino e Basileo

Martiri

– Beata Maria degli Apostoli (Therese von Wullenweber)

– Beato Michele Nakashima

Martire

– San Pietro il Venerabile

Abate di Cluny

– San Pietro Nolasco

Sacerdote