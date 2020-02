Accadde Oggi, i fatti del 25 febbraio

Oggi 25 febbraio 2020 è il 56esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:44 e tramonta alle 17:49. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Pesci.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 25 febbraio.

1870 – Primo afroamericano al Congresso

A cinque anni dalla messa al bando della schiavitù un pastore metodista varcò la soglia del Campidoglio: era il primo nero eletto al Congresso degli Stati Uniti. La sua elezione diede un nuovo corso alla storia americana, che 138 anni più tardi avrebbe raggiunto il suo massimo risultato con la vittoria di Barack Obama alle presidenziali.

1989 – Anna Oxa e Fausto Leali si aggiudicano il Festival con “Ti lascerò”

Ti lascerò è un brano musicale scritto da Franco Fasano, Fausto Leali, Franco Ciani, Fabrizio Berlincioni e Sergio Bardotti, cantato dallo stesso Leali ed Anna Oxa. Il brano vinse il Festival di Sanremo 1989, risultando il terzo singolo più venduto fra quelli presentati in quell’edizione del Festival, dopo Esatto di Francesco Salvi e Vasco di Jovanotti. I due artisti incisero insieme anche la canzone Avrei voluto, presentata pochi mesi dopo all’Eurovision Song Contest 1989, dove si classificò al nono posto.

1995 – Giorgia trionfa al Festival della canzone italiana con “Come saprei”

Come saprei è un brano della cantante italiana Giorgia, vincitore del Festival di Sanremo 1995. Scritta dalla stessa Giorgia con Eros Ramazzotti, Vladimiro Tosetto ed Adelio Cogliati e arrangiata da Celso Valli (che diresse l’orchestra per quella canzone a Sanremo) la canzone non uscì mai come singolo, ma fu inclusa nell’album Come Thelma & Louise.

Oggi nasceva – Carlo Goldoni

Carlo Goldoni (Venezia, 25 febbraio 1707 – Parigi, 6 febbraio 1793) è stato un commediografo, scrittore, librettista e avvocato italiano, cittadino della Repubblica di Venezia. Goldoni è considerato uno dei padri della commedia moderna e deve parte della sua fama anche alle opere in lingua veneta.

I santi celebrati oggi

– San Gerlando di Agrigento

Vescovo

– Sant’ Aldetrude

Badessa

– Beato Avertano di Lucca

– San Callisto Caravario

Sacerdote salesiano, martire

– San Cesario di Nazianzo

Confessore

– Beato Domenico Lentini

– San Lorenzo Bai Xiaoman

Martire

– San Luigi Versiglia

Vescovo e martire

– Beata Maria Adeodata Pisani

– Beata Maria Ludovica (Antonina) De Angelis

Missionaria

– San Nestore di Magydos

Vescovo e martire

– Beato Roberto d’Arbrissel

Sacerdote

– Beato Sebastiano dell’Apparizione

Francescano

– San Turibio Romo Gonzalez

Sacerdote e martire

– Santa Valburga (Valpurga)

Badessa di Heidenheim

– San Romeo

Carmelitano di Lucca