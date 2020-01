Accadde Oggi, i fatti del 25 gennaio

Oggi 25 gennaio 2020 è il 25esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:20 e tramonta alle 17:11. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 25 gennaio.

1817 – Prima rappresentazione de La Cenerentola di Gioachino Rossini (Roma, Teatro Valle)

La Cenerentola è un melodramma giocoso di Gioachino Rossini su libretto di Jacopo Ferretti. Il titolo originale completo è La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo. Il soggetto fu tratto dalla celebre fiaba Cendrillon di Charles Perrault (1697), ma Ferretti si servì anche di due libretti d’opera: Cendrillon di Charles Guillaume Etienne per Nicolò Isouard (1810) e Agatina, o la virtù premiata di Francesco Fiorini per Stefano Pavesi (1814). L’opera fu composta in circa tre settimane e Rossini, come fece in altre occasioni, affidò ad un assistente (in questo caso Luca Agolini) la composizione dei recitativi secchi, delle arie di Alidoro (Vasto teatro è il mondo) e Clorinda (Sventurata! Mi credea) e del coro Ah, della bella incognita. La prima rappresentazione ebbe luogo il 25 gennaio 1817 al Teatro Valle di Roma. Il contralto Geltrude Righetti Giorgi, che era stata già la prima Rosina del Barbiere di Siviglia, cantò il ruolo della protagonista.

1820 – Viene inaugurato a Firenze il Gabinetto Vieusseux

Il Gabinetto scientifico-letterario G. P. Vieusseux è un’istituzione culturale di Firenze. Fu fondato a Firenze nel 1819 (giorno dell’inaugurazione, 25 gennaio 1820) da Giovan Pietro Vieusseux, banchiere, mercante ed editore protestante di origine ginevrina. La prima sede fu nel Palazzo Buondelmonti, in piazza Santa Trinita. Inizialmente si trattava di un punto di lettura su abbonamento dove si potevano leggere le pubblicazioni provenienti da tutta Europa. Nel secolo XIX la biblioteca divenne un importante punto d’incontro tra la cultura italiana e quella europea, carattere testimoniato dai frequentatori illustri italiani e stranieri quando soggiornavano a Firenze. Come si legge nei 23 volumi del Libro dei soci, conservato presso l’Archivio Storico, fra altri celebri lettori e abbonati dei due secoli scorsi vi furono Giacomo Leopardi, Alessandro Manzoni, Heinrich Heine, Hector Berlioz, Stendhal, Arthur Schopenhauer, Fëdor Dostoevskij, David H. Lawrence, André Gide[1]; nonché William Makepeace Thackeray, Mark Twain, Émile Zola, Rudyard Kipling, Aldous Huxley, Isadora Duncan.

1985 – Viene registrata, per l’iniziativa USA for Africa, la canzone “We Are the World”

Il 25 gennaio 1985, veniva registrato “We Are The World”, un brano interpretato dalle stelle della musica del calibro di Harry Belafonte, Kenny Rogers, Michael Jackson e Lionel Richie, raccolte sotto il nome di “Usa For Africa”, che riscosse un successo planetario. La registrazione di quello che fu un brano destinato ad acquistare in tempi record una fama mondiale, vide impegnati ventuno tra i più famosi cantanti americani, che nell’esecuzione del brano si alternarono alla voce solista. L’iniziativa umanitaria riuscì a raccogliere complessivamente 50 milioni di dollari.

Oggi nasceva – Virginia Woolf

Adeline Virginia Woolf, nata Stephen, nota semplicemente come Virginia Woolf (Londra, 25 gennaio 1882 – Rodmell, 28 marzo 1941), è stata una scrittrice, saggista e attivista britannica. Considerata come una delle principali figure della letteratura del XX secolo, attivamente impegnata nella lotta per la parità di diritti tra i due sessi, fu, assieme al marito, militante del fabianesimo. Nel periodo fra le due guerre fu membro del Bloomsbury Group e figura di rilievo nell’ambiente letterario londinese. Le sue opere più famose comprendono i romanzi La signora Dalloway (1925), Gita al faro (1927) e Orlando (1928). Tra le opere di saggistica emergono Il lettore comune (1925) e Una stanza tutta per sé (1929); in quest’ultima opera compare la celebre citazione: «Una donna deve avere denaro, cibo adeguato e una stanza tutta per sé se vuole scrivere romanzi.» I suoi lavori sono stati tradotti in oltre cinquanta lingue. Tra i suoi traduttori si annoverano Jorge Luis Borges, Marguerite Yourcenar, Giulia Niccolai, Cristina Campo e Nadia Fusini.

I santi celebrati oggi

– Sant’ Agileo

Martire

– Beato Antonio Migliorati da Amandola

Religioso

– Beato Antonio Swiadek

Sacerdote e martire

– Beata Arcangela Girlani

Vergine

– Sant’ Artema

Martire

– San Bretannione

Vescovo di Tomi

– Beato Enrico Suso (Susone)

Domenicano

– Beato Manuel Domingo y Sol

Fondatore

– San Palemone

Anacoreta in Tebaide

– San Poppone

Abate

– Santi Preietto (Proietto) ed Amarino

Martiri

– Beata Teresa Grillo Michel

Fondatrice