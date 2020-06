Accadde Oggi, i fatti del 25 giugno

Oggi 25 giugno 2020 è il 177esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:32 e tramonta alle 20:39. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Leone.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 25 giugno.

1857 – Prima pubblicazione de I fiori del male di Charles Baudelaire

I fiori del male (Les Fleurs du mal) è una raccolta lirica di Charles Baudelaire (1821-1867). La prima edizione fu pubblicata il 25 giugno 1857, presso l’Editore Auguste Poulet-Malassis, in una tiratura di 1300 esemplari. Il testo comprendeva cento poesie divise in sei sezioni: Spleen et ideal, Tableau parisien, Fleurs du mal, Révolte, Le vin e La mort.

1967 – Primo programma satellitare mondiale – Our World

Our World (trasmesso in Italia con il titolo Il nostro mondo) è stato un programma televisivo andato in onda sul Programma nazionale la sera del 25 giugno 1967: si è trattato del primo programma televisivo trasmesso in mondovisione della storia. La trasmissione oggi è ricordata soprattutto perché i Beatles suonarono per la prima volta il pezzo All You Need Is Love, composto per l’occasione, durante il collegamento in diretta da Londra.

1998 – La Microsoft mette in commercio Windows 98

Windows 98 (nome in codice Memphis) è un sistema operativo grafico sviluppato da Microsoft come parte della sua famiglia di sistemi operativi Windows 9x. È il successore di Windows 95, è stato distribuito per la produzione il 15 maggio 1998 e per la vendita al dettaglio il 25 giugno 1998. Come il suo predecessore, Windows 98 è un prodotto monolitico ibrido a 16 bit e 32 bit con la fase di avvio basata su MS-DOS. Il suono di avvio per Windows 98 venne composto dal fonico di Microsoft Ken Kato.

Oggi nasceva – Roberto Vecchioni

Roberto Vecchioni (Carate Brianza, 25 giugno 1943) è un cantautore, paroliere, scrittore, poeta ed ex professore italiano.Ha vinto i quattro premi più importanti della musica italiana: il Premio Tenco nel 1983, il Festivalbar nel 1992, il Festival di Sanremo e il Premio Mia Martini della critica nel 2011; ha vinto inoltre il Premio Lunezia Antologia 2013. È considerato fra i cantautori italiani più importanti, influenti e stilisticamente eterogenei: nella sua opera, è ricorrente l’intrecciarsi del proprio essere con i più svariati miti della storia, della letteratura o dell’arte, questi ultimi presi in prestito, non tanto per descriverne le gesta, piuttosto come espediente per rappresentare una parte di sé.

I santi venerati oggi

– San Guglielmo da Vercelli

Abate

– San Massimo di Torino

Vescovo