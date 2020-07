Accadde Oggi, i fatti del 25 luglio

Oggi 25 luglio 2020 è il 207esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:53 e tramonta alle 20:25. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Bilancia.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 25 luglio.

1943 – Caduta del Fascismo

La caduta del fascismo, indicata anche come 25 luglio 1943 o semplicemente 25 luglio, include gli avvenimenti della primavera ed estate 1943 in Italia che culminarono nella riunione del Gran Consiglio del fascismo del 24-25 luglio, nella quale venne decisa la deposizione di Benito Mussolini. Questi eventi furono il risultato di paralleli intrighi politici guidati dal gerarca Dino Grandi e dal re Vittorio Emanuele III, il cui esito finale fu la caduta del Governo Fascista dopo 21 anni, l’arresto di Mussolini e la conseguente nomina da parte del re di un nuovo capo del Governo nel Maresciallo dell’esercito Pietro Badoglio.

2000 – Disastro Concorde

Il 25 luglio 2000, il volo Air France 4590 si schiantò sull’hotel Hotelissimo di Gonesse, città di 25mila abitanti a circa 20 km da Parigi, non lasciando nessun sopravvissuto: tutti i 100 passeggeri avevano perso la vita, più nove membri dell’equipaggio e quattro persone che si trovavano a terra. L’hotel di 40 camere fu completamente raso al suolo.

2001 – I Gazosa lanciano il singolo “www.mipiacitu”

www.mipiacitu è un singolo del gruppo musicale pop italiano Gazosa, pubblicato nel luglio 2001 dall’etichetta discografica Universal. La canzone, inserita nell’omonimo album pubblicato il 1º luglio 2001, ha riscosso successo nell’estate di quell’anno, risultandone uno dei tormentoni. Il singolo ha riscosso un buon successo raggiungendo la quarta posizione della classifica italiana, grazie anche al fatto che il brano è stato utilizzato per uno spot dell’operatore telefonico Omnitel con protagonista Megan Gale, girato in Sardegna. La band, che alcuni mesi prima aveva vinto il Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” con la canzone Stai con me (Forever), ha partecipato a importanti eventi musicali come il Festivalbar.

Oggi nasceva – Paolo Kessisoglu

Paolo Kessisoglu (Genova, 25 luglio 1969) è un attore, comico, cabarettista e conduttore televisivo italiano. È noto soprattutto per il duo Luca e Paolo, formato con Luca Bizzarri.

I santi venerati oggi

– San Giacomo il Maggiore

Apostolo

– San Cristoforo

Martire in Licia