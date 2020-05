Accadde Oggi, i fatti del 25 maggio

Oggi 25 maggio 2020 è il 146esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:37 e tramonta alle 20:23. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 25 maggio.

1973 – Mike Oldfield pubblica Tubular Bells

Tubular Bells è il primo album in studio del musicista britannico Mike Oldfield, pubblicato nel 1973. È stato il primo album pubblicato dall’etichetta Virgin Records nel 1973. Una versione remix è uscita nel cofanetto Mike Oldfield Boxed, con il brano Sailor’s Hornpipe di maggiore durata e una parte finale con un racconto comico narrato da Viv Stanshall. Una parte del tema iniziale ed un altro brevissimo estratto dalla part one furono utilizzati dal regista William Friedkin nel celebre film L’esorcista, il che diede all’album una notevole pubblicità, sino a farlo balzare al primo posto nelle classifiche di vendita Britanniche.

1977 – Guerre stellari esce nei cinema statunitensi. Diventerà uno dei film di maggior incasso nella storia del cinema

Guerre stellari venne distribuito nelle sale cinematografiche a partire dal 25 maggio 1977. Il film ha incassato 461 milioni di dollari nei soli Stati Uniti d’America e 337 milioni nel resto del mondo, per un totale di 798 milioni di dollari a livello globale. Il suo successo lo rese il film dal maggior incasso nella storia del cinema, superando gli incassi di Lo squalo di Steven Spielberg del 1975, fino all’uscita di E.T. l’extra-terrestre nel 1982. Nel Nord America, aggiornato al tasso d’inflazione, Guerre stellari rimane tutt’oggi il secondo film dal maggior incasso di sempre (dopo Via col vento), con oltre 178 milioni di biglietti venduti.

1979 – Esce nelle sale Alien

Alien è un film del 1979 diretto da Ridley Scott. Il film è capostipite di una fortunata serie di pellicole e fumetti. È considerato uno dei capolavori del regista Ridley Scott, e in generale uno dei migliori film di fantascienza della storia del cinema. È anche la pellicola che ha lanciato la carriera dell’attrice Sigourney Weaver. Le vicende ruotano attorno a una specie aliena che nella storia viene identificata con la generica definizione xenomorfa, costituita da feroci predatori dotati di intelligenza ma incapaci di provare emozioni, che si riproducono come parassiti annidandosi nei corpi di altri esseri viventi provocandone la morte. Alien ha avuto tre sequel, tutti con Sigourney Weaver come protagonista: Aliens – Scontro finale, Alien³ e Alien – La clonazione. Sono stati inoltre prodotti due film ispirati al soggetto originale e con ambientazione anteriore, Alien vs. Predator e Aliens vs. Predator 2, collegati con un’altra serie cinematografica, Predator. Nel 2012 è uscito Prometheus, un prequel più pertinente all’universo di Alien, seguito nel 2017 da Alien: Covenant. Nel 2002 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Oggi nasceva – Padre Pio

Padre Pio, al secolo Francesco Forgione (Pietrelcina, 25 maggio 1887 – San Giovanni Rotondo, 23 settembre 1968), è stato un presbitero italiano, dell’Ordine dei frati minori cappuccini; la Chiesa cattolica lo venera come santo e ne celebra la memoria liturgica il 23 settembre, anniversario della morte. È stato destinatario, ancora in vita, di una venerazione popolare di imponenti proporzioni, anche in seguito alla fama di taumaturgo attribuitagli dai devoti, così come è stato anche oggetto di aspre critiche in ambienti ecclesiastici e non.

I santi venerati oggi

– San Beda il Venerabile

Sacerdote e dottore della Chiesa

– San Gregorio VII

Papa