Accadde Oggi, i fatti del 25 settembre

Oggi 25 settembre 2020 è il 269esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:54 e tramonta alle 18:54. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Capricorno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 25 settembre.

1890 – In California viene istituito lo Yosemite National Park

Il 25 settembre 1890 in California viene istituito lo Yosemite National Park. Il Parco nazionale di Yosemite è un’area naturale protetta che si trova tra le contee di Mariposa e Tuolumne nello Stato della California, sulla catena montuosa della Sierra Nevada. Il parco è uno dei più frequentati degli Stati Uniti: è visitato ogni anno da più di 3,5 milioni di persone. Yosemite è un parco ricco di straordinarie bellezze naturali, costellato di altissime rupi, cascate spettacolari, alberi giganti e torrenti. Al suo interno si sviluppa la Yosemite Valley.

1956 – Viene inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico, tra Scozia e Terranova

Il cavo sottomarino è un cavo appositamente costruito e posato sul fondo del mare, di un lago o un fiume (cavo subacqueo), usato per trasportare informazioni su una tratta o dorsale della rete di trasporto dati oppure energia elettrica nella rete di trasmissione elettrica tra le due sponde. Esistono quindi due categorie di cavi sottomarini: quelli per le telecomunicazioni e quelli per trasporto di energia. Si iniziarono a sviluppare cavi adatti per la telefonia a partire dal 1920, ma la tecnologia necessaria non fu completamente sviluppata prima degli anni quaranta. Il primo cavo telefonico transatlantico tra la Scozia e Terranova (TAT-1) fu inaugurato il 25 settembre 1956 ed aveva una capacità di 36 canali voce.

1992 – La NASA lancia in orbita il satellite Mars Observer

Mars Observer fu una sonda spaziale lanciata dalla NASA il 25 settembre 1992 e progettata per lo studio della geologia e il clima di Marte. Il contatto con la sonda si perse il 21 agosto 1993. Fu la prima di quella che doveva essere una serie di sonde per l’osservazione planetaria, sviluppate nell’ambito del Programma Planetary Observer.

Oggi nasceva – Will Smith

Willard Carroll “Will” Smith, Jr. (Filadelfia, 25 settembre 1968) è un attore, rapper e produttore cinematografico statunitense. Smith, che nell’aprile del 2007 la rivista Newsweek ha definito “il più potente attore di Hollywood”, ha raggiunto fama mondiale negli anni novanta dopo aver recitato nella serie televisiva Willy, il principe di Bel-Air (1990-1996) e in numerosi film tra cui Bad Boys (1995), Independence Day (1996) e nella saga di Men in Black (1997, 2002 e 2012). Ha ricevuto due nomination all’Oscar per il miglior attore per la sua interpretazione del pugile Muhammad Ali in Alì (2001) e per il ruolo di Chris Gardner ne La ricerca della felicità (2006).

I santi venerati oggi

– Sante Aurelia e Neomisia

Vergini

– Sant’Aurelia

Vergine

– Sant’ Aunacario di Auxerre

Vescovo

– San Findbar di Cork

Vescovo