Accadde Oggi, i fatti del 26 agosto

Oggi 26 agosto 2020 è il 239esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:24 e tramonta alle 19:44. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 26 agosto.

1498 – A Michelangelo Buonarroti viene commissionata la Pietà

Roma, a Michelangelo Buonarroti viene commissionata la Pietà. Si tratta del primo capolavoro dell’allora poco più che ventenne Michelangelo, considerata una delle maggiori opere d’arte che l’Occidente abbia mai prodotto.

Il Cristo ha un incisivo in più: secondo la simbologia religiosa del tempo, infatti, il quinto incisivo era definito “dente del peccato”, e secondo lo storico d’arte Marco Bussagli, la scelta di scolpirlo da parte di Michelangelo simboleggerebbe l’assunzione di tutti i peccati del mondo compiuta da Cristo.

1789 – Emanata la dichiarazione sui diritti dell’uomo

La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) è un testo giuridico elaborato nel corso della Rivoluzione francese, contenente una solenne elencazione di diritti fondamentali dell’individuo e del cittadino. Emanata il mercoledì 26 agosto del 1789, basandosi sulla Dichiarazione d’indipendenza americana, tale documento ha ispirato numerose carte costituzionali e il suo contenuto ha rappresentato uno dei più alti riconoscimenti della libertà e dignità umana, con la sua proclamazione che ha dato origine alla definizione della Francia come “Patria dei diritti dell’Uomo”.

1986 – Gas tossici emessi dal lago Nyos uccidono 1.700 persone in Camerun

Il disastro del lago Nyos è un’eruzione limnica avvenuta nell’agosto 1986 sul lago Nyos nel Camerun nord-occidentale che uccise 1.746 persone e 3.500 capi di bestiame. L’eruzione ha innescato l’improvviso rilascio da 100.000 a 300.000 tonnellate di anidride carbonica (CO₂). La nuvola di gas inizialmente salì dal lago alla velocità di circa 100 chilometri all’ora, per poi, essendo più pesante dell’aria, scendere verso i villaggi vicini, spostando tutta l’aria e soffocando persone e bestiame entro un raggio di 25 chilometri dal lago. Da allora venne installato sul lago un sistema di degasazione, con l’obiettivo di ridurre la concentrazione di CO₂ presente nelle acque profonde, e quindi il rischio di ulteriori eruzioni.

Oggi nasceva – Madre Teresa di Calcutta

Madre Teresa di Calcutta, al secolo Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, per la Chiesa cattolica Santa Teresa di Calcutta per il culto tributatole, e spesso nota semplicemente come Madre Teresa (Skopje, 26 agosto 1910 – Calcutta, 5 settembre 1997), è stata una religiosa albanese naturalizzata indiana di fede cattolica, fondatrice della congregazione religiosa delle Missionarie della carità. Il suo lavoro instancabile tra le vittime della povertà di Calcutta l’ha resa una delle persone più famose al mondo e le valse numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Nobel per la Pace nel 1979. È stata proclamata beata da papa Giovanni Paolo II il 19 ottobre 2003 e santa da papa Francesco il 4 settembre 2016.

I santi venerati oggi

– Sant’ Alessandro di Bergamo

Martire

– Sant’ Oronzo

Vescovo

– Santa Maria di Gesù Crocifisso

Carmelitana