Accadde Oggi, i fatti del 26 dicembre

1662 – Viene rappresentata a Parigi, per la prima volta, la commedia L’école des femmes di Molière

La scuola delle mogli è una commedia di Molière rappresentata per la prima volta il 26 dicembre 1662 nel Teatro del Palais-Royal a Parigi. Essa è l’espressione della più compiuta maturità del commediografo francese. Il tema della commedia, ritenuta in parte autobiografica, è il contrasto tra la gelosia e la ragione, impersonate da Arnolfo e Crisaldo. Insieme a Il misantropo, la commedia segna il passaggio dal teatro comico precedente, caratterizzato dalla divisione tra buoni e cattivi e alla ripetizione di innumerevoli cliché e trucchi teatrali, al nuovo teatro realistico, conservandone però elementi come il lieto fine, ottenuto nonostante l’inverosimiglianza del racconto finale. I personaggi hanno una psicologia complessa, e la contrapposizione di Arnolfo e Crisaldo non è inconciliabile come quella delle maschere della Commedia dell’Arte, ma è dovuta piuttosto a una differenza di vedute relativa alle consuetudini e alla realtà sociale dell’epoca. La commedia, che con arguzia attacca la morale dell’epoca, fu oggetto di scandalo, tanto da rendere difficile per Molière la pubblicazione delle commedie seguenti, nonostante la protezione di cui godeva presso Luigi XIV.

1933 – Viene brevettata la radio FM

Edwin Armstrong, in questo giorno brevettò la sua radio a modulazione di frequenza (FM), che trasmettendo onde in frequenza e non in ampiezza, permette una qualità migliore. Nonostante la geniale invenzione, le grandi compagnie radiofoniche non vollero mai riconoscergli la paternità dell’invenzione e pagargli i diritti, così dopo essere finito sul lastrico, in seguito ad una serie di inutili battaglie legali, Armstrong morì suicida nel 1954.

1982 – Il premio “Uomo dell’anno” di TIME magazine viene assegnato per la prima volta ad un non-umano: il computer

Il TIME magazine assegna il premio “Uomo dell’anno” al computer. E’ la prima volta che questo riconoscimento viene assegnato ad un non umano. Non è stata l’unica volta che il settimanale americano abbia fatto scelte particolari in relazione a questo premio. Infatti nel 2006 sono stati scelti i navigatori di internet.

Oggi nasceva – Lars Ulrich

Lars Ulrich (Gentofte, 26 dicembre 1963) è un batterista danese naturalizzato statunitense, fondatore del gruppo musicale Metallica. Prima di dedicarsi alla musica, Lars era un promettente tennista, che seguiva le orme del padre Torben, professionista di fama nazionale. Alla fine degli anni ’70 si trasferisce negli USA assieme alla famiglia. Lars abbandona il tennis e comincia a dedicarsi a tempo pieno al lavoro di batterista. Nel 1981 conosce tramite un annuncio il giovane James Hetfield, con il quale fonda i Metallica.

I santi venerati oggi

– Santo Stefano

Primo martire

– Beate Agnese Phila, Lucia Khambang e 4 compagne

Protomartiri della Tailandia

– Sant’ Eutimio di Sardi

Vescovo e martire

– Beato Secondo Pollo

Sacerdote e martire

– Santa Vincenza Maria Lopez y Vicuna

– San Zenone di Maiuma

Vescovo

– San Zosimo

Papa