Accadde Oggi, i fatti del 26 febbraio

Oggi 26 febbraio 2020 è il 57esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:43 e tramonta alle 17:50. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 26 febbraio.

1909 – Il Kinemacolor, il primo processo riuscito di film a colori, proietta a Londra A Visit to the Seaside, il primo film a colori proiettato in pubblico

Era il 1909 quando il “Kinemacolor”, il primo processo riuscito di film a colori, proietta a Londra “A Visit to the Seaside”. Charles Urban inventò il Kinemacolor nel 1906. Successivamente molti altri film furono realizzati con questo sistema. Documentari e lungometraggi “a colori” spopolarono in Europa e, dal 1909, anche negli Stati Uniti con una esibizione pubblica al Madison Square Garden. Ma, dovete sapere che “A Visit to the Seaside” fu il primo film a colori presentato al pubblico.

1982 – Nasce a Milano “Radio Italia”

Fondata dal dj Mario Volanti, “Radio Italia” iniziò le trasmissioni venerdì 26 febbraio del 1982, con un disco di Pino Daniele. Fin dai primi anni raccolse il consenso del pubblico, arrivando a coprire il territorio nazionale nel 1987 e conquistando tre anni dopo il primato di radio commerciale più ascoltata d’Italia. In quegli anni si rafforzò il suo ruolo di principale rampa di lancio per artisti famosi e nuove proposte del Bel Paese.

1999 – Viene lanciato il Pentium III

Il Pentium III (talvolta abbreviato in “P3”) fu un microprocessore x86 sviluppato da Intel come successore del Pentium II, e arrivò sul mercato il 26 febbraio 1999. Al pari del suo predecessore era basato sull’architettura P6 che era stata introdotta per la prima volta con il processore Pentium Pro, inizialmente destinato a sostituire il primo Pentium ma poi relegato al mercato di fascia alta, specialmente quello server e workstation. Le prime versioni erano molto simili ai Pentium II: la maggiore differenza era il supporto delle istruzioni SSE e l’introduzione, nelle prime versioni, di un numero di serie unico per ogni processore; tale caratteristica venne rimossa poi nei modelli successivi a causa delle proteste del pubblico che vedevano in tale codice identificativo una possibile violazione della privacy. A partire dalla seconda generazione del Pentium III venne anche abbandonato lo Slot 1 per la connessione del processore alla scheda madre, in favore di un ritorno ad un socket di tipo tradizionale, il nuovo 370.

Oggi nasceva – Buffalo Bill

Buffalo Bill, pseudonimo di William Frederick Cody (Le Claire, 26 febbraio 1846 – Denver, 10 gennaio 1917), è stato un attore e cacciatore statunitense. Anche soldato, esploratore e impresario teatrale, divenne un eroe nazionale dopo un breve corpo a corpo con il capo indiano Mano Gialla nel 1876, durante il quale gridò: «Ecco il primo scalpo per Custer!».

I santi commemorati oggi

– Sant’ Agricola di Nevers

Vescovo

– Sant’ Alessandro di Alessandria

Patriarca

– Sant’ Andrea di Firenze

Vescovo

– San Faustiniano

Vescovo di Bologna

– Santa Paola di S. Giuseppe di Calasanzio

Fondatrice delle Figlie di Maria