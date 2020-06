Accadde Oggi, i fatti del 26 giugno

Oggi 26 giugno 2020 è il 178esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:33 e tramonta alle 20:39. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Vergine.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 26 giugno.

1870 – Viene portata per la prima volta sulle scene l’opera di Richard Wagner La Valchiria

La Valchiria (Die Walküre) è il secondo dei quattro drammi musicali che costituiscono – insieme a L’oro del Reno, Sigfrido e Il crepuscolo degli dei – la Tetralogia L’anello del Nibelungo, di Richard Wagner. Fu rappresentata per la prima volta singolarmente il 26 giugno 1870 a Monaco di Baviera per volontà di re Ludwig II di Baviera e contro le intenzioni dell’autore diretta da Franz Wüllner. Andò in scena all’interno dell’intera Tetralogia per la prima volta il 14 agosto 1876 al teatro di Bayreuth con Johanna Wagner (Schwertleite), Lilli Lehmann (Helmwige) e Hans Richter.

1976 – Apre al pubblico la più alta torre di comunicazione del mondo, la CN Tower

La Torre di Toronto, CN Tower, fu costruita in soli quattro anni dalla Canadian National (ex Canadian National Railways) per fornire servizi di telecomunicazione. I lavori cominciarono il 6 febbraio 1973 e la struttura venne aperta al pubblico nella primavera del 1976.

2015 – Gli Stati Uniti legalizzano i matrimoni fra persone dello stesso sesso in tutti i 50 stati

Dal giugno 2013, a seguito di una sentenza della Corte Suprema, che ha dichiarato incostituzionale il DOMA (Defense of Marriage Act), i matrimoni fra persone dello stesso sesso sono riconosciuti anche a livello federale. Il 26 giugno 2015 la Corte Suprema ha emanato la sentenza Obergefell v. Hodges che ha dichiarato che le leggi che non permettono la contrazione del matrimonio tra due persone dello stesso sono incostituzionali poiché violano il XIV Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti e due sue importanti clausole, la Equal Protection Clause e la Due Process Clause. Il giudice Kennedy, insieme ad altri 4 suoi colleghi, ha scritto l’opinione di maggioranza. Tale opinione ha formalmente legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso sotto la giurisdizione degli Stati Uniti.

Oggi nasceva – Ariana Grande

Ariana Grande (Boca Raton, 26 giugno 1993) è una cantante, cantautrice e attrice statunitense. Vincitrice di un Grammy Award, un Brit Award, due Billboard Music Award e tre American Music Awards, ha iniziato la sua carriera nel 2008 nel musical di Broadway, 13, ed è poi divenuta famosa grazie al ruolo di Cat Valentine nelle sitcom di Nickelodeon Victorious (2010–2013) e nel suo spin-off, Sam & Cat (2013–2014).

I santi venerati oggi

– San Vigilio

– San Jose Maria Robles Hurtado

Martire Messicano