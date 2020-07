Accadde Oggi, i fatti del 26 luglio

Oggi 26 luglio 2020 è il 208esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:54 e tramonta alle 20:25. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Bilancia.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 26 luglio.

1882 – Bayreuth, Germania: prima esecuzione di Parsifal di Richard Wagner

Parsifal è l’ultimo dramma musicale di Richard Wagner, andato in scena il 26 luglio 1882 al Festival di Bayreuth diretto da Hermann Levi, ma rappresentato per la prima volta nei teatri europei solo a partire dal 1º gennaio 1914 con la “prima” a Bologna con Giuseppe Borgatti. Dopo una gestazione lunga alcuni decenni, l’opera fu composta tra il 1877 e il 1882 e segna il ritorno al tema del Graal, già affrontato molti anni prima in Lohengrin.

1970 – Matrimonio di Al Bano e Romina Power

Al Bano e Romina Power si incontrano per la prima volta nel 1967, durante le riprese del film Nel Sole, tratto dalla omonima canzone. I due sono protagonisti della pellicola: nasce un legame sentimentale importante. Il rapporto non viene preso bene dalle rispettive famiglie: Al Bano è figlio di una coppia di contadini di Cellino San Marco, Romina Power è figlia di due attori di Hollywood. Nonostante ciò, la coppia convola a nozze: il 26 luglio 1970 si celebra il matrimonio.

1973 – Bruce Lee entra nel mito

Esce nelle sale il film I tre dell’Operazione Drago, del regista Robert Clouse, che fa entrare nel mito Bruce Lee, morto sei giorni prima in circostanze misteriose (ancora oggi oggetto di discussione). Nella pellicola, The Dragon (soprannome di Lee) interpreta un maestro di arti marziali, che per vendicare la sorella uccisa prende parte a un torneo organizzato dal ricco e corrotto Mr Han. Nel cast è presente un giovanissimo Jackie Chan, anch’egli destinato a diventare celebre nello stesso genere di film.

Oggi nasceva – Sandra Bullock

Sandra Annette Bullock (Arlington, 26 luglio 1964) è un’attrice, produttrice cinematografica e doppiatrice statunitense. Secondo la rivista Forbes è stata l’attrice più pagata del mondo nel 2010, con un guadagno di circa 56 milioni di dollari,e nel 2014 con un guadagno di 51 milioni. Sempre nel 2010 la rivista People l’ha nominata “donna dell’anno”. Nel 2012 è stata inserita nel libro dei Guinness dei primati come l’attrice più pagata del mondo tra il 2010 e il 2011. Nel 2013, secondo la rivista Forbes è l’attrice più ricca di Hollywood. Nel 2015 la rivista People la elegge “donna più bella del mondo”.

I santi venerati oggi

– Santi Anna e Gioacchino

Genitori della Vergine Maria

– Beato Andrea di Phu Yen

Proto-martire del Vietnam

– Sant’ Austindo

Vescovo

– Santa Bartolomea Capitanio

Vergine

– Beata Camilla Gentili di Rovellone

– Beato Edoardo Twing

Martire

– Sant’ Erasto