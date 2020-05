Accadde Oggi, i fatti del 26 maggio

Oggi 26 maggio 2020 è il 147esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:36 e tramonta alle 20:24. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 26 maggio.

1851 – Londra: inizia il primo torneo scacchistico internazionale della storia

Il torneo di scacchi di Londra 1851 è stato il primo torneo internazionale della storia degli scacchi. Venne organizzato in occasione dell’Esposizione Universale di Londra 1851 per iniziativa di Howard Staunton. Il torneo si svolse a partire dal 26 maggio nel Crystal Palace, costruito appositamente per l’esposizione universale. Furono invitati i più forti giocatori europei dell’epoca, che aderirono di buon grado attirati dal ricco montepremi di 500 sterline. Presidente del comitato organizzativo era il Duca di Marlborough, e segretario Howard Staunton, che fu anche direttore di gara del torneo.

1897 – Il romanzo Dracula, di Bram Stoker, viene messo in vendita a Londra

Dracula è un romanzo epistolare scritto dall’irlandese Bram Stoker nel 1897, ispirato alla figura di Vlad III Principe di Valacchia. È uno degli ultimi esempi di romanzi gotici. Il mito del vampiro aristocratico, distante dall’immagine del vampiro presente nel folklore, lanciato nella letteratura da John William Polidori, Stoker realizza un romanzo dalle atmosfere cupe, in cui l’orrore e la minaccia assillano i protagonisti, in un crescendo di emozioni che conduce alla scoperta dell’orrore rappresentato dal tetro vampiro.

1906 – Viene inaugurato a Londra il Vauxhall Bridge

Il Vauxhall Bridge è un ponte ad arco di acciaio che attraversa il fiume Tamigi fra Lambeth Bridge e Grosvenor Bridge nella zona di Central London. Il ponte attuale ha sostituito l’originaria struttura del 1816. Esso è stato completato nel 1906, e inaugurato il 26 maggio dal principe di Galles e fu il primo ponte sul quale passarono dei tram attraverso il Tamigi. Esso è largo 27 metri, e lungo 270 metri e ha cinque arcate in acciaio poggianti su piloni di granito. Sui pilastri sono poste otto statue bronzee costituite da figure femminili rappresentanti le arti e le scienze. Quattro delle statue sono opera di F. W. Pomeroy e le altre di Alfred Drury. Il primo ponte era a nove archi e venne aperto nel 1816 come ponte a pedaggio. La sua nascita fu molto travagliata in quanto prima di giungere alla sua realizzazione vennero bocciati ben tre progetti.

Oggi nasceva – Mike Bongiorno

Mike Bongiorno, all’anagrafe Michael Nicholas Salvatore Bongiorno (New York, 26 maggio 1924 – Monte Carlo, 8 settembre 2009), è stato un conduttore televisivo e conduttore radiofonico statunitense naturalizzato italiano, considerato tra i padri fondatori della televisione in Italia insieme a Corrado e Raimondo Vianello. Soprannominato il re dei quiz per aver condotto numerosi giochi a premi che hanno fatto la storia della televisione italiana tra cui Lascia o raddoppia?, Rischiatutto, Scommettiamo? e Flash per la Rai, Superflash, Pentatlon, Telemike e La ruota della fortuna per la Fininvest.

I santi venerati oggi

– San Filippo Neri

Sacerdote

– Beato Andrea Franchi

Vescovo, domenicano

– Sant’ Andrea Kaggwa

Martire

– San Berengario di Saint-Papoul

Monaco

– San Desiderio di Vienne

Vescovo e martire

– Sant’ Eleuterio

Papa e martire

– Santa Felicissima

Martire

– Beato Francesco Patrizi da Siena

Sacerdote

– Santi Giovanni Doan Trinh Hoan e Matteo Nguyen Van Phuong

Martiri

– San Giuseppe Chang Song-jib

Martire

– San Lamberto di Vence

Vescovo