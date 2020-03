Accadde Oggi, i fatti del 26 marzo

Oggi 26 marzo 2020 è l’86esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:56 e tramonta alle 18:22. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 26 marzo.

1923 – L’Italia inizia la costruzione di quella che sarà la prima autostrada del mondo, la Milano-Laghi

La cosiddetta Autostrada dei Laghi è il risultato della necessità, sentita negli anni venti del XX secolo, di unire Milano alle vicine città di Como e Varese e con le zone turistiche del Lago di Como e del Lago Maggiore. Oggi si compone di tre autostrade ufficialmente classificate come A8 (intera estensione), A9 (intera estensione) e A8/A26 (per il tratto Gallarate-Sesto Calende) gestite da Autostrade per l’Italia dal 1962[1]; i relativi percorsi si sviluppano totalmente entro il territorio della Regione Lombardia.

1999 – Il Virus Melissa infetta l’intero sistema mondiale di posta elettronica

Melissa è un macrovirus creato dal programmatore statunitense David Smith. Diffuso il 26 marzo 1999, ha causato danni per circa 1,3 miliardi di euro ed è considerato il virus con la più alta diffusione di sempre.

2001 – Debutta la prima band virtuale

I Gorillaz sono un gruppo musicale britannico fondato nel 1998 dal cantante e polistrumentista Damon Albarn e dal fumettista Jamie Hewlett. La band è costituita da quattro personaggi animati: 2D (cantante e tastierista), Murdoc Niccals (bassista e fondatore del gruppo), Noodle (chitarrista) e Russel Hobbs (batterista). Dal 2010 al 2011 è stato aggiunto un quinto membro momentaneo a causa delle vicende della trama per sostituire Noodle, Cyborg Noodle, mentre nel 2018, per un breve periodo, Ace (membro de la Banda dei Verdastri del cartone animato Le Superchicche) ha sostituito Murdoc, finito in carcere. La musica del gruppo è frutto di una collaborazione tra diversi artisti, essendo Albarn l’unico personaggio reale permanente.

Oggi nasceva – Larry Page

Lawrence “Larry” Page (East Lansing, 26 marzo 1973) è un imprenditore statunitense, fondatore di Google con Sergej Brin. È stato amministratore delegato di Google una prima volta sino all’agosto 2001 ed una seconda volta dall’aprile 2011 al luglio 2015. Successivamente ha assunto il ruolo di CEO di Alphabet, la holding che controlla le attività di Google con una capitalizzazione di Borsa nel 2018 di 810 miliardi di dollari e creata nel 2015 per permettergli di focalizzarsi sui problemi tecnologici di lungo termine, fino al 3 dicembre 2019. Page è l’inventore di PageRank, il più conosciuto algoritmo di ricerca di Google. Secondo Forbes, Page è nel 2018 la nona persona più ricca al mondo con una ricchezza personale stimata in 56,2 miliardi di dollari.

I santi venerati oggi

– Sant’ Emanuele

Martire

– Santi Baronto (Baronzio) e Desiderio

Eremiti a Pistoia

– San Bercario

Abate

– San Castulo

Martire

– Santi Emanuele, Quadrato e Teodosio

Martiri in Anatolia

– Sant’ Eutichio di Alessandria

– San Ludgero di Munster

Vescovo

– Beata Maddalena Caterina Morano

– Santi Montano e Massima

Sposi, martiri

– San Pietro I di Sebaste

Vescovo