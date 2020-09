Accadde Oggi, i fatti del 26 settembre

Oggi 26 settembre 2020 è il 270esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:55 e tramonta alle 18:53. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 26 settembre.

1934 – Viene varata la RMS Queen Mary

L’RMS Queen Mary è un transatlantico che prestò servizio sulla rotta Southampton-Cherbourg-New York dal 1936 al 1967 per la Cunard Line (conosciuta allora come Cunard-White Star). Costruita dai cantieri John Brown & Company a Clydebank, sotto il comando del Commodoro Sir Edgard T. Britten partì per il viaggio inaugurale da Southampton a New York il 27 maggio 1936. Sempre nel 1936 vinse il Nastro Azzurro con una velocità di 30,14 nodi e di nuovo nel 1938 con una velocità di 30,99 nodi.

1957 – Debutta a Broadway West Side Story di Leonard Bernstein

West Side Story, musical su libretto di Arthur Laurents e Stephen Sondheim, musiche di Leonard Bernstein e coreografie di Jerome Robbins, debutta a Washington nel 1957. Da lì si sposta a Broadway dove ottiene un successo strepitoso, diventando uno dei titoli più amati e rappresentati ancora oggi. Nel centenario della nascita di Leonard Bernstein, West Side Story approda a Firenze nella produzione italiana firmata da Federico Bellone, in un nuovo adattamento del libretto firmato da Franco Travaglio e con le coreografie originali di Jerome Robbins riprodotte da Fabrizio Angelini.

1969 – L’album dei Beatles, Abbey Road viene pubblicato nel Regno Unito

Abbey Road è l’undicesimo album del gruppo musicale britannico dei Beatles (dodicesimo considerando anche l’album Magical Mistery Tour, in origine pubblicato come LP solo negli USA e come EP in UK) pubblicato il 26 settembre 1969 dalla Apple Records. La rivista Rolling Stone l’ha inserito nel 2012 al 14º posto della lista dei 500 migliori album mentre la rivista New Musical Express lo posiziona al 34º posto della sua analoga classifica dei migliori 500 album; compare anche nel volume 1001 Albums You Must Hear Before You Die. L’8 agosto 2019 è stata annunciata l’uscita della versione rimasterizzata per Dolby Surround 5.1 e per Dolby Atmos per il 27 settembre 2019.

Oggi nasceva – Enzo Bearzot

Enzo Bearzot (Aiello del Friuli, 26 settembre 1927 – Milano, 21 dicembre 2010) è stato un allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo difensore o mediano. Ha guidato la nazionale italiana durante il campionato mondiale di calcio 1982, vinto dagli Azzurri. Soprannominato Vecio (vecchio) dallo scrittore Giovanni Arpino, detiene il record di panchine da Commissario Tecnico della Nazionale italiana, davanti a un altro C.T. storico della Nazionale italiana, Vittorio Pozzo, fermo a 97 presenze: Bearzot guidò l’Italia 104 volte, dal 27 settembre 1975 al 18 giugno 1986.

I santi venerati oggi

– Santi Cosma e Damiano

Martiri

– Beato Bonaventura da Puzol (Julio Esteve Flors)

Sacerdote e martire

– Beata Crescenza Valls Espi

Vergine e martire

– Sant’ Eusebio di Bologna

Vescovo