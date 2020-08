Accadde Oggi, i fatti del 27 agosto

Oggi 27 agosto 2020 è il 240esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:25 e tramonta alle 19:43. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 27 agosto.

1859 – Il petrolio viene scoperto a Titusville (Pennsylvania). È il primo pozzo petrolifero redditizio del mondo

L’industria petrolifera moderna nacque negli anni 1850 negli Stati Uniti (nei pressi di Titusville, Pennsylvania), per l’iniziativa di Edwin Drake. Il 27 agosto 1859 venne aperto il primo pozzo petrolifero redditizio del mondo. L’industria crebbe lentamente durante il 1800 e non diventò di interesse nazionale (USA) fino agli inizi del ventesimo secolo; l’introduzione del motore a combustione interna fornì la domanda che ha poi largamente sostenuto questa industria. I primi piccoli giacimenti “locali” in Pennsylvania e in Ontario sono stati velocemente esauriti, portando ai “boom petroliferi” in Texas, Oklahoma, e California. Altre nazioni avevano considerevoli riserve petrolifere nei loro possedimenti coloniali, e incominciarono ad utilizzarli a livello industriale.

1950 – A Torino si suicida lo scrittore e intellettuale Cesare Pavese

Era il 27 agosto del 1950 quando in una camera dell’albergo Roma di Piazza Carlo Felice a Torino, il poeta e scrittore Cesare Pavese si tolse la vita ingerendo dieci bustine di sonnifero. Con lui aveva inizio quella che sarebbe poi diventata “la noia” degli intellettuali moderni. “Non fate troppi pettegolezzi” scrisse sul biglietto d’addio.

1964 – Mary Poppins debutta al cinema

Mary Poppins ha tenuto la sua première americana il 27 agosto 1964, al Grauman’s Chinese Theatre di Los Angeles. Alla prima non fu invitata la Travers, ma decise di andarci lo stesso ed ottenere un invito da Walt Disney. Nell’after-party, Richard Sherman ricordò che la Travers andò da Disney e gridò che la parte animata andava scartata dal film, ma lui disse: “Pamela, la nave è partita”, e se ne andò.

Oggi nasceva – Tom Ford

Thomas Carlyle Ford, noto semplicemente come Tom Ford (Austin, 27 agosto 1961), è uno stilista, regista e sceneggiatore statunitense. Ha lanciato il suo omonimo marchio di lusso nel 2006, in precedenza come direttore creativo di Gucci e Yves Saint Laurent. Negli ultimi anni, Ford ha affiancato alla carriera da stilista anche una fortunata carriera da regista ed entrambi i suoi film sono stati nominati all’Oscar: A Single Man (2009) e Nocturnal Animals (2016). Attualmente ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio dei Fashion Designers of America.

I santi commemorati oggi

– Santa Monica

Madre di S. Agostino

Sant’ Amedeo di Losanna

Vescovo

– Beato Angelo da Foligno

Sacerdote agostiniano

– San Cesario di Arles

Vescovo

– San Davide Enrico Lewis

Sacerdote gesuita, martire

– Beato Domenico della Madre di Dio Barberi

Sacerdote passionista

– Beato Ferdinando Gonzalez Anon

Sacerdote e martire