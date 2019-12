Accadde Oggi, i fatti del 27 dicembre

Oggi 27 dicembre 2019 è il 361esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:26 e tramonta alle 16:41. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Capricorno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 27 dicembre.

1817 – L’opera Adelaide di Borgogna di Gioachino Rossini debutta al Teatro Argentina di Roma

Adelaide di Borgogna è un’opera lirica di Gioachino Rossini. Il libretto, denominato Dramma per musica in due atti, è di Giovanni Schmidt, che aveva già scritto per Rossini Elisabetta, regina d’Inghilterra e Armida. Adelaide di Borgogna andò in scena il 27 dicembre 1817 al Teatro Argentina di Roma. L’opera, affidata a una compagnia di canto molto modesta con Elisabetta Manfredini, e basata su un libretto scialbo che non stimolò la creatività di Rossini, non ebbe successo. Il 3 aprile 1820 avviene la prima nel Teatro San Luca (oggi Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni) di Venezia. Il 25 ottobre 1822 avviene la prima nel Teatro Nacional de São Carlos di Lisbona. Il 12 giugno 1825 avviene la prima nel Teatro Carlo Lodovico (poi chiamato Teatro San Marco) di Livorno. Venne ripresa in pochi teatri (si ricorda una rappresentazione a Torino con Giuditta Pasta nel ruolo di Ottone). Rossini ne riprese parte della musica per Eduardo e Cristina.

1904 – La commedia Peter Pan, di James Barrie, debutta al Duke of York’s Theatre di Londra

Il 27 dicembre di centodieci anni fa, al Duke of York’s Theatre di Londra, debuttava la commedia dell’unico bambino che non è mai cresciuto e mai crescerà: Peter Pan. Lo spettacolo teatrale fu diretto da James Barrie. L’avventura più nota del personaggio senza età debuttò il 27 dicembre 1904, nello spettacolo teatrale “Peter Pan, The Boy Who Wouldn’t Grow Up“. La storia venne poi adattata, ingrandita e modificata da James Barrie, in un romanzo pubblicato nel 1911 intitolato “Peter e Wendy“, poi “Peter e Wendy (1)” ed, infine, semplicemente “Peter Pan“.

1989 – La Romania adotta la sua bandiera nella sua forma attuale

La bandiera della Romania è un tricolore composto da tre bande verticali uguali blu (dalla parte dell’asta), gialla e rossa. I colori risalgono a quando la Romania nacque dall’unione tra la regione di Moldavia e quella di Valacchia che già dal 1834 avevano dei loro colori e stemmi. Quando si decise l’unità nel 1848 i colori furono riuniti in quella che oggi è l’attuale bandiera con tre bande verticali di ispirazione francese. La bandiera nazionale precedente, quella dello Stato comunista (1947-1989), conteneva lo stemma della Romania comunista al centro della banda gialla. Durante la rivoluzione del 1989 si potevano notare molte bandiere con l’emblema comunista ritagliato ed il governo successivo decise contro l’aggiunta di qualsiasi stemma alla bandiera, come era l’insegna civile durante il Regno di Romania (1881-1947).

Oggi nasceva – Gérard Depardieu

Gérard Xavier Marcel Depardieu (Châteauroux, 27 dicembre 1948) è un attore, produttore cinematografico e imprenditore francese naturalizzato russo. Ha cominciato la carriera di attore all’inizio degli anni settanta e già dieci anni dopo era uno degli attori francesi più seguiti dalla critica, grazie alla sua partecipazione al fianco di Fanny Ardant nel film di François Truffaut La signora della porta accanto e alla vittoria del suo primo Premio César come miglior attore per L’ultimo metrò, sempre di Truffaut. Nel 1985 ha ottenuto il riconoscimento come miglior attore al Festival di Cannes per l’interpretazione in Police. Dopo questa importante affermazione Depardieu ha vinto un altro César con il Cyrano de Bergerac per il quale è stato anche candidato all’Oscar nel 1990 e premiato come miglior attore al Festival di Cannes. Negli anni novanta la sua fama si spinge negli Stati Uniti. Le sue più importanti apparizioni hollywoodiane sono state in Green Card – Matrimonio di convenienza – per il quale ha vinto il Golden Globe come miglior attore e 1492 – La conquista del paradiso, in cui ha interpretato Cristoforo Colombo. Nel 1997 ha vinto il Leone d’oro alla carriera al Festival di Venezia. Depardieu è ancora oggi uno degli attori francesi più ricercati e pagati nel mondo (grande riscontro commerciale ha avuto con i film sulla saga di Asterix e Obelix, tratta dall’omonimo fumetto, dove ha interpretato il forzuto amico dell’eroe gallico in Asterix & Obelix contro Cesare (1999), Asterix & Obelix – Missione Cleopatra (2002), Asterix alle Olimpiadi (2008) e Asterix & Obelix al servizio di Sua Maestà (2012). Dal 2016 è il protagonista della prima serie prodotta da Netflix in lingua francese, Marseille, in cui interpreta Robért Taro, il potente sindaco di Marsiglia.

I santi venerati oggi

– San Giovanni

Apostolo ed evangelista

– Beato Alfredo Parte

Scolopio, martire

– Santa Fabiola di Roma

Matrona romana