Accadde Oggi, i fatti del 27 giugno

Oggi 27 giugno 2020 è il 179esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:33 e tramonta alle 20:39. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Vergine.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 27 giugno.

1871 – Lo yen diventa la moneta corrente del Giappone

Fino alla seconda metà del 1800 in Giappone non vi era una valuta stabile, i metodi di pagamento variavano da regione a regione ed al cambiare delle varie dinastie governanti. Il primo esempio di “moneta giapponese” era infatti costituito da determinate quantità di riso o semplicemente da monete valide soltanto in specifiche aree del paese. Sarà solo nel 1871, con l’arrivo del governo Meiji, che verrà creata una moneta unica valida in tutto il territorio nazionale: nasce così lo Yen, la prima vera forma di moneta giapponese.

1967 – Il primo bancomat entra in funzione a Londra

Il primo sportello automatico, per gli inglesi l’Automated teller machine (ATM), entrò in funzione a Enfield Town (zona nord di Londra), il 27 giugno del 1967. Non erano ancora i tempi delle carte plastificate, quindi per farlo funzionare si adoperava uno speciale assegno recante un numero identificativo dell’utente. L’apparecchio comparve in Italia nove anni dopo e la prima a dotarsene fu la Cassa di Risparmio di Ferrara.

1980 – Strage di Ustica

La strage di Ustica fu un incidente aereo, avvenuto alle 20:59 UTC+2 del 27 giugno 1980 sopra il braccio di mare compreso tra le isole italiane di Ponza e Ustica. Vi fu coinvolto il volo di linea IH870, partito da Bologna Borgo Panigale e diretto a Palermo Punta Raisi, operato dall’aeromobile Douglas DC-9 della compagnia aerea Itavia, il quale perse il contatto radio con l’aeroporto di Roma-Ciampino, responsabile del controllo del traffico aereo in quel settore, si destrutturò e cadde nel mar Tirreno. Nell’incidente morirono tutti gli 81 occupanti dell’aeromobile, tra passeggeri ed equipaggio. Fino al disastro aereo di Linate, la strage di Ustica fu uno degli incidenti aerei più gravi avvenuti sul suolo italiano dal secondo dopoguerra.

Oggi nasceva – Tobey Maguire

Tobias Vincent Maguire, detto Tobey (Santa Monica, 27 giugno 1975), è un attore, produttore cinematografico e doppiatore statunitense. È noto per aver interpretato Peter Parker nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. Altri suoi film importanti includono Pleasantville (1998), The Cider House Rules (1999), Wonder Boys (2000), Seabiscuit (2003), The Good German (2006), Brothers (2009) e The Great Gatsby (2013). È stato nominato per la Screen Actors Guild e il Golden Globe Awards, ha ricevuto due Saturn Awards, incluso uno per il miglior attore. Ha fondato la sua società di produzione nel 2012, chiamata Material Pictures, e ha co-prodotto Good People nello stesso anno. Nel 2014, ha prodotto e interpretato il ruolo di Bobby Fischer in Pawn Sacrifice.

I santi venerati oggi

– San Cirillo d’Alessandria

Vescovo e dottore della Chiesa

– Santa Margherita Bays

Terziaria Francescana