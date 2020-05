Accadde Oggi, i fatti del 27 maggio

Oggi 27 maggio 2020 è il 148esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:36 e tramonta alle 20:25. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Leone.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 27 maggio.

1924 – Viene fondata la Music Corporation of America (MCA)

La Music Corporation of America, chiamata anche semplicemente MCA, fu una società statunitense attiva nei settori della musica, della televisione e dell’editoria. La Music Corporation of America fu fondata a Chicago Illinois nel 1924 da Jules Stein come agenzia di spettacoli musicali. Furono impresari, tra gli altri, di King Oliver e Jelly Roll Morton. Successivamente le attività della società si estesero al settore televisivo e a quello discografico. Dopo aver rilevato alcune etichette discografiche dalla Decca Records, nel 1968 la MCA fondò la casa discografica MCA Records.

1930 – Lo statunitense Richard Drew inventa il nastro adesivo

L’inventore del nastro adesivo fu lo statunitense Richard Drew, ricercatore della 3M, che lo creò nel 1925 e lo mise in commercio nel 1930. In Europa giunse solo nel 1937. Il nastro adesivo era fatto con colla da falegname e glicerina. Sembra però che la 3M, per risparmiare, usasse poca colla e che perciò qualcuno la accusò di essere “scozzese” (in riferimento alla stereotipata tirchieria degli scozzesi), da qui l’origine del nome “scotch”.

1939 – Esce negli USA Detective Comics#27, fumetto che vede la prima apparizione di Batman, personaggio creato da Bob Kane e Bill Finger

Detective Comics è una serie a fumetti pubblicata dalla DC Comics dal marzo 1937. È un raro esempio di albo a fumetti che, anche grazie al suo successo, ha dato il suo nome alla casa editrice che lo pubblica. La National Comics di Malcom Wheeler-Nicholson, infatti è oggi nota come DC Comics, dove “DC” sono proprio le iniziali della rivista. Inoltre Detective Comics è, insieme ad Action Comics, una delle due riviste a fumetti più longeve nel panorama supereroico statunitense, nonché nel parco testate dell’editore. Detective Comics iniziò il suo miglior periodo editoriale a partire dal maggio 1939 quando, sul n. 27 fece la sua prima comparsa l’oscuro vendicatore di nome Batman(the Bat-Man in origine), che divenne ben presto il protagonista indiscusso della testata. Su quello stesso albo faceva anche la sua prima comparsa il commissario Gordon, strenuo difensore della legge a New York (era questa la città di Batman, agli esordi), in opposizione alla lotta di Batman, che si ammantava dei colori della vendetta.

Oggi nasceva – Bruno Vespa

Bruno Paolo Vespa (L’Aquila, 27 maggio 1944) è un giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano. Già direttore del TG1, è ideatore e conduttore del programma televisivo Porta a Porta, trasmesso da Rai 1 a partire dal 1996.

I santi celebrati oggi

– Sant’ Agostino di Canterbury

Vescovo

– Sant’ Atanasio Bazzekuketta

Martire

– Sante Barbara Kim e Barbara Yi

Martiri

– San Bruno di Wurzburg

Vescovo

– Beati Edmondo Duke, Riccardo Hill, Giovanni Hogg e Riccardo Holiday

Martiri

– Sant’ Eutropio di Orange

Vescovo