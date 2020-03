Accadde Oggi, i fatti del 27 marzo

Oggi 27 marzo 2020 è l’87esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:54 e tramonta alle 18:23. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Toro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 27 marzo.

1899 – Prima comunicazione radiotelegrafica internazionale

Le nuove frontiere sulle onde elettromagnetiche spalancate dal fisico tedesco Heinrich Hertz avevano portato Guglielmo Marconi a compiere esperimenti sulla trasmissione telegrafica senza fili. Ottenne il brevetto della sua scoperta in Gran Bretagna, dal momento che il governo italiano dell’epoca non aveva mostrato interesse. L’obiettivo ultimo del fisico italiano era dimostrare la possibilità di trasmettere a grandi distanze e trovati i fondi necessari, impiantò le prime stazioni sperimentali fisse. Dopo lunghi studi tentò il collegamento radiotelegrafico attraverso il canale della Manica, su una distanza di oltre cinquanta chilometri. L’esperimento avvenne il 27 marzo del 1899, tra South Foreland e la stazione francese di Wimereux, presso Boulogne-sur-Mer, e viene ricordato come la prima comunicazione radiotelegrafica stabilita tra due diversi Stati.

1975 – Esce nella sale il primo film della saga di Fantozzi

Sono passati 45 anni da quando il film “Fantozzi” uscì nelle sale cinematografiche, avviando la saga con protagonista il ragionier Ugo Fantozzi, umile e sfortunato impiegato della Megaditta, ideato e interpretato da Paolo Villaggio. L’ispirazione è tratta infatti da due libri scritti dallo stesso Villaggio.

2007 – Ci lascia il cantante Joe Sentieri

Joe Sentieri, nome d’arte di Rino Luigi Sentieri (Genova, 3 marzo 1925 – Pescara, 27 marzo 2007), è stato un cantautore italiano, attivo dagli anni cinquanta fino agli anni novanta. Considerato un esponente dei cosiddetti urlatori, è ricordato anche per il curioso saltino con cui usava terminare le proprie esibizioni.

Oggi nasceva – Cesare Cremonini

Cesare Cremonini (Bologna, 27 marzo 1980) è un cantautore, attore e scrittore italiano. È stato il frontman e l’autore delle più importanti canzoni del gruppo italiano Lùnapop, che ha riscosso un grandissimo successo con l’album …Squérez? vendendo oltre un milione e mezzo di copie. Nel 2002 il cantante ha annunciato ufficialmente lo scioglimento del gruppo, proseguendo con successo nella sua carriera solista e pubblicando, nel corso degli anni, sei album in studio, due dal vivo e tre raccolte.

I santi venerati oggi

San Ruperto

Vescovo

– Beato Francesco Faà di Bruno

Sacerdote

– Beata Panacea De’ Muzzi

Vergine e martire

– Beato Pellegrino da Falerone

Sacerdote