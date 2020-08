Accadde Oggi, i fatti del 28 agosto

Oggi 28 agosto 2020 è il 241esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:26 e tramonta alle 19:41. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Capricorno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 28 agosto.

1845 – Esce il primo numero di Scientific American

28 agosto 1845: Rufus Porter pubblica il primo numero della rivista Scientific American, uno dei più antichi e prestigiosi periodici di divulgazione scientifica. La rivista Le Scienze, con una gestione indipendente, rappresenta l’edizione italiana di Scientific American che riporta numerose traduzioni degli articoli originali della pubblicazione americana.

1850 – Prima del Lohengrin, opera di Richard Wagner

Lohengrin è un’opera romantica tedesca scritta e composta da Richard Wagner; si tratta della sua sesta composizione di questo genere in ordine cronologico. Ne è la fonte il poema epico medievale tedesco Parzival di Wolfram von Eschenbach. Lohengrin, il cavaliere del cigno, uno dei custodi del Santo Graal, è infatti figlio di Parsifal, mitico cavaliere della Tavola rotonda, a sua volta protagonista dell’ultimo dramma di Wagner, scritto trent’anni dopo. La prima rappresentazione si tenne a Weimar nel 1850 e fu curata da Franz Liszt, amico e sostenitore di Wagner, all’epoca in esilio perché coinvolto nei moti del 1849.

1937 – La Toyota Motors diventa una compagnia indipendente

La Toyota Motor Corporation è una multinazionale giapponese che produce autoveicoli. La sede si trova nell’omonima città di Toyota. La Toyota è la maggiore società automobilistica del Giappone, con una produzione stimata in circa nove milioni di veicoli l’anno. La società domina il mercato giapponese con circa il 40% delle nuove auto registrate nel 2004, e gode di una consistente fetta di mercato sia in Europa sia negli Stati Uniti. Ha quote di mercato significative anche in diversi paesi del sud-est asiatico.

Oggi nasceva – Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo (Roma, 28 agosto 1938) è un giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, autore televisivo, regista e sceneggiatore italiano.

I santi commemorati oggi

– Sant’ Agostino

Vescovo e dottore della Chiesa

– Santa Zelia Guérin

Madre di S. Teresa di Gesù Bambino