Accadde Oggi, i fatti del 28 dicembre

Oggi 28 dicembre 2019 è il 362esimo giorno dell'anno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 28 dicembre.

1879 – Disastro del Tay Bridge

Il disastro del Tay Bridge fu un disastro ferroviario causato da un cedimento strutturale che avvenne il 28 dicembre 1879, quando il primo ponte sul Tay, che attraversa il Firth of Tay tra Dundee e Wormit in Scozia, cedette durante una violenta tempesta mentre stava transitando un convoglio. Il ponte era stato progettato dal noto ingegnere ferroviario Thomas Bouch, usando un traliccio che combinava ferro battuto e ghisa. Vi furono 75 vittime. Il numero complessivo fu stabilito solo da un esame meticoloso delle vendite dei biglietti, alcuni provenienti anche dalla stazione di King’s Cross a Londra. Furono trovate 46 delle 60 vittime riconosciute, di cui due corpi furono recuperati non prima del febbraio 1880.

1895 – I fratelli Lumière organizzano a Parigi la prima proiezione cinematografica pubblica a pagamento, sancendo così la nascita del cinema

Auguste e Louis Lumière erano i proprietari di una delle più grandi aziende europee di prodotti fotografici. Avevano impiantato la loro fabbrica a Lione dove l’intera famiglia risiedeva nella villa fatta edificare proprio a ridosso dei capannoni industriali. Una sera del 1894, rientrando da Parigi dove aveva assistito ad una dimostrazione del kinetoscopio di Edison, Antoine Lumière, padre di Auguste e Louis, si lamentò con i figli che tale portentoso apparecchio consentisse la visione ad uno spettatore per volta diversamente da come accadeva negli spettacoli del teatro ottico di Reynaud che tanto amava. Suggerì, pertanto, ai suoi figli di lavorare ad un apparecchio simile a quello di Edison, ma le cui immagini potessero essere proiettate in pubblico. Auguste e Louis Lumière si mettono ben presto al lavoro nei loro laboratori. Parimenti ad Edison, anche i Lumière progettano la loro macchina per utilizzare pellicola 35mm ma, per evitare di essere accusati di contraffazione, scelgono un sistema di perforazione delle pellicole diverso da quello di Edison. La pellicola del kinetografo presentava otto perforazioni rettangolari intorno a ciascun fotogramma, mentre quella per il cinematografo ne presentava soltanto due rotonde. Ispirato dalla macchina da cucire di sua madre, Louis Lumière escogita un meccanismo capace di far avanzare la pellicola ad intermittenza. I Lumière presero, l’importante decisione di filmare alla velocità di sedici fotogrammi al secondo (16 ft/s).

1973 – Aleksandr Solženicyn pubblica Arcipelago Gulag

Arcipelago Gulag è un saggio di inchiesta narrativa, edito in tre volumi, scritto tra il 1958 e il 1968 da Aleksandr Solženicyn sul sistema dei campi di lavoro forzato nell’URSS. Durante il regime comunista, l’utilizzo sistematico della giustizia politica disseminò l’Unione Sovietica di campi di concentramento. GULag è l’acronimo russo di Direzione centrale dei lager, che dà il nome burocratico al sistema di coercizione atto a sopprimere la libertà di oppositori e critici del sistema, accusati di essere i “nemici” del comunismo, individui da “rieducare”; per metonimia, indica il sistema del campo medesimo. Poggiando su testimoni oculari – vittime superstiti – e materiale primario di ricerca, l’autore vi riversò anche la propria esperienza di prigioniero politico nei campi di lavoro forzato; egli vi percorre l’iter carcerario: dall’istruttoria ai lager speciali, dall’arresto cagionato da una delazione, fino al termine della pena scontata.

Oggi nasceva – Stan Lee

Stan Lee, pseudonimo di Stanley Martin Lieber (New York, 28 dicembre 1922 – Los Angeles, 12 novembre 2018), è stato un fumettista, editore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. È noto per essere stato presidente e direttore editoriale (Editor in Chief) della casa editrice di fumetti Marvel Comics, per la quale ha sceneggiato numerose storie. Conosciuto anche come The Man (L’Uomo) e The Smilin (Il Sorridente), ha introdotto per la prima volta, insieme con diversi artisti e co-creatori, in special modo Jack Kirby e Steve Ditko, personaggi di natura complessa e con personalità sfaccettate all’interno dei comic book supereroistici. Il suo successo permise alla Marvel di trasformarsi da piccola casa editrice in una grande azienda di stampo multimediale.

I santi venerati oggi

– Santi Innocenti

Martiri

– Sant’ Antonio di Lerins

Monaco

– Santa Caterina Volpicelli

– San Gaspare Del Bufalo

Sacerdote