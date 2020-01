Accadde Oggi, i fatti del 28 gennaio

Oggi 28 gennaio 2020 è il 28esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:17 e tramonta alle 17:14. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Pesci.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 28 gennaio.

1807 – La strada londinese di Pall Mall è la prima via al mondo ad avere l’illuminazione a gas

Il 28 Gennaio del 1807 veniva inaugurata per la prima volta un‘illuminazione stradale pubblica mediante gas nella famosa via londinese Pall Mall, nota soprattutto per aver ospitato vari club per gentiluomini nel XIX secolo. Inoltre nel 1814 vi ebbero sede la Royal Academy e la Notional Gallery. E’ tristemente ricordata, invece, per essere stata la sede del War Office ed è considerata patrimonio della corona britannica. La via, se si segue il segmento est, conduce fino al ben noto monumento di Trafalgar Square.

1887 – Iniziano i lavori di costruzione della Torre Eiffel

La costruzione della torre Eiffel (Parigi) è cominciata il 28 gennaio 1887 ed è terminata nel 1889, con l’inaugurazione del 31 marzo e apertura il 6 maggio, dopo solamente due anni, due mesi e cinque giorni di lavoro.

Il nome della torre è stato scelto per omaggiare colui che l’ha progettata, l’ingegnere Gustave Eiffel. La tour Eiffel è stata realizzata come entrata dell’Esposizione universale del 1889, dedicata al centenario della Rivoluzione francese, della presa della Bastiglia, oltre che anniversario della Terza Repubblica. L’esposizione Universale del 1889 era la decima rassegna dedicata ai grandi successi della produzione industriale ed in Francia si respirava una gran voglia di destare attenzione, vi era un grandissimo interesse a fare qualcosa di unico e di dimostrare di saper rivoluzionare il modo di costruire. Per questo venne scelto di costruire proprio una torre alta, in grado di sfidare la forza di gravità.

1958 – Inventati i celeberrimi mattoncini della Lego

Il primo vero mattoncino LEGO (prototipo) è nato il 28 gennaio del 1958. L’azienda è fondata nel 1932 da Ole Kirk Christiansen (1891-1958), uomo d’affari danese, per cui il nome LEGO è una combinazione delle parole danesi “leg godt” (gioca bene) oppure in finlandese, “legot” riferito al termine gergale che indica i denti umani. Solo successivamente lo stesso Christiansen scopre che la parola in latino significa “Metto insieme”. Persino i fan delle forme più classiche dei mattoncini potrebbero non conoscere la storia originale del loro nome iconico.

Oggi nasceva – Jackson Pollock

Paul Jackson Pollock (Cody, 28 gennaio 1912 – Long Island, 11 agosto 1956) è stato un pittore statunitense, considerato uno dei maggiori rappresentanti dell’espressionismo astratto o action painting.

I santi venerati oggi

– San Tommaso d’Aquino

Sacerdote e dottore della Chiesa

– Santi Agata Lin Zhao, Gerolamo Lu Tingmei e Lorenzo Wang Bing

Martiri

– Beato Bartolomeo Aiutamicristo da Pisa

Religioso Camaldolese

– San Giacomo

Eremita in Palestina

– San Giovanni di Reome

Abate

– San Giuliano di Cuenca

Vescovo

– Beato Giuliano Maunoir

Sacerdote gesuita

– San Giuseppe Freinademetz

Missionario

– Beata Maria Luisa Montesinos Orduna

Vergine e martire

– Beata Olimpia (Olha Bidà)

Religiosa e martire ucraina