Accadde Oggi, i fatti del 28 giugno

Oggi 28 giugno 2020 è il 180esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:34 e tramonta alle 20:39. La luna è in fase primo quarto e il segno lunare di oggi è Bilancia.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 28 giugno.

1846 – Adolphe Sax inventa il sassofono

Antoine-Joseph Sax (1814-1894), detto Adolphe, è l’inventore del sassofono, strumento che presentò a Parigi nel 1846. Sax, membro di una famiglia franco-belga di costruttori di strumenti musicali in metallo, brevettò il suo sassofono come risultato del suo tentativo di migliorare il timbro del clarinetto basso.

2011 – Google Plus lanciato in versione test

Il servizio è stato lanciato il 28 giugno 2011, in fase test e solo su invito. Il giorno seguente, gli utenti esistenti sono stati autorizzati a invitare gli amici al servizio per creare il proprio account, ma questo è stato rapidamente sospeso il giorno successivo a causa delle eccessive richieste. L’11 agosto 2011 viene annunciato il lancio dei social games. Il 20 settembre 2011 apre la beta pubblica, le iscrizioni diventano quindi libere non è quindi più necessario l’invito. Il 2 aprile 2019 l’app è stata chiusa al pubblico ed è disponibile esclusivamente per i clienti G Suite.

2016 – Attentato del 28 giugno 2016 all’Aeroporto di Istanbul-Atatürk

L’attentato all’Aeroporto di Istanbul-Atatürk del 28 giugno 2016 è un attentato terroristico portato a termine da almeno tre uomini kamikaze nella zona degli arrivi dell’aeroporto Ataturk. La responsabilità dei fatti è stata attribuita, visti anche precedenti simili, a terroristi legati all’organizzazione terroristica nota come Stato Islamico. Negli attacchi, escludendo gli attentatori, sono state uccise 45 persone.

Oggi nasceva – Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli (Roma, 28 giugno 1964) è un’attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva italiana. Nel corso della sua carriera, ha vinto cinque Nastri d’argento (di cui uno speciale, per l’impegno civile con la sua interpretazione in Io e lei), un Globo d’oro, quattro Ciak d’oro e numerosi altri premi e riconoscimenti; inoltre, ha ottenuto quattro candidature ai David di Donatello.

I santi venerati oggi

– Sant’ Ireneo di Lione

Vescovo e martire

– San Paolo I

Papa