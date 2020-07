Accadde Oggi, i fatti del 28 luglio

Oggi 28 luglio 2020 è il 210ecimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:56 e tramonta alle 20:23. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Scorpione.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 28 luglio.

1896 – Fondata la città di Miami

Miami è una città di 470.914 abitanti (6.100.000 nell’area metropolitana) degli Stati Uniti d’America, capoluogo della Contea di Miami-Dade, in Florida. Considerando unicamente il numero di abitanti che si trovano all’interno dei suoi confini amministrativi, è la seconda città della Florida, ma l’area urbana nel suo complesso è di gran lunga la più popolata dello Stato. Miami è il capoluogo e il principale centro della contea di Miami-Dade. Miami fu fondata ufficialmente come città il 28 luglio 1896 con una popolazione di circa 400 abitanti. Nel 1940 vi risiedevano già 172.172 persone. Secondo il censimento del 2000, la città aveva una popolazione di 362.470 abitanti, mentre la vasta area metropolitana ne contava in totale oltre 2 milioni. Nel 2006, la popolazione registrata dall’U.S. Census Bureau è salita a 404.048 abitanti.

1904 – Roma: inaugurazione della Sinagoga, il Tempio Maggiore

Il Tempio Maggiore è la principale sinagoga di Roma e segue il rito italiano; fu costruito tra il 1901 e il 1904 su uno dei quattro lotti di terreno ricavati demolendo le più fatiscenti aree del Ghetto. Per gli ebrei romani il Tempio Maggiore rappresenta, oltre che un luogo di preghiera, un fondamentale punto di riferimento culturale ed ospita il museo ebraico di Roma. Fanno capo alla sinagoga tutti gli organismi religiosi ed amministrativi che regolano la vita della comunità ebraica di Roma.

1978 – Esce nelle sale Animal House

Animal House (National Lampoon’s Animal House) è un film del 1978 diretto da John Landis. La pellicola vede la prima collaborazione tra il regista John Landis e l’attore John Belushi, che due anni più tardi daranno vita insieme a Dan Aykroyd ai The Blues Brothers; un rapporto troncato dalla morte improvvisa dell’attore nel 1982. Nel 2000 l’American Film Institute l’ha inserito al trentaseiesimo posto nella lista delle migliori cento commedie americane di tutti i tempi. Nel 2001 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Oggi nasceva – Max Giusti

Max Giusti, all’anagrafe Massimiliano Giusti (Roma, 28 luglio 1968), è un comico, cabarettista, imitatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore, commediografo e doppiatore italiano.

I santi venerati oggi

– Santi Nazario e Celso

Martiri

– San Vittore I

Papa e martire