Accadde Oggi, i fatti del 28 maggio

Oggi 28 maggio 2020 è il 149esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:35 e tramonta alle 20:26. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Leone.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 28 maggio.

2000 – Il vulcano Monte Camerun erutta

Il Monte Camerun è un vulcano del Camerun situato vicino al Golfo di Guinea. Il Monte Camerun è anche conosciuto con il nome di Monte Fako (il nome del più elevato dei suoi due picchi) o con il suo nome nativo, Mongo ma Ndemi (Montagna della grandezza). La montagna è parte di una regione vulcanica attiva noto come la Linea vulcanica del Camerun, che comprende anche il Lago Nyos. Le più recenti eruzioni si sono verificate il 28 marzo 1999 e 28 maggio 2000.

2017 – Tom Dumoulin vince il 100º Giro d’Italia

Il Giro d’Italia 2017, centesima edizione della manifestazione, si svolse in 21 tappe dal 5 al 28 maggio 2017, per un totale di 3609,1 km. Fu trasmessa in tv da Rai 2 e da Eurosport, e alla radio da Rai Radio 1. La vittoria andò all’olandese Tom Dumoulin che precedette il colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas, già vincitore dell’edizione 2014, e l’italiano Vincenzo Nibali, che si era aggiudicato la Corsa Rosa nel 2013 e nel 2016; Dumoulin fu il primo ciclista olandese a vincere il Giro d’Italia.

2017 – Francesco Totti gioca la sua ultima partita con la Roma, nel match Roma-Genoa, finito poi 3-2 per i giallorossi

Una data che – per i tifosi della Roma e per il calcio in generale – non sarà mai più come le altre. In quel giorno, infatti, Francesco Totti giocava la sua ultima partita con il club giallorosso. Si trattava di un Roma-Genoa fondamentale per la Champions League e finito con il risultato di 3-2 al 90′.

Oggi nasceva – Kylie Minogue

Kylie Ann Minogue (Melbourne, 28 maggio 1968) è una cantante e attrice australiana naturalizzata britannica. Il suo singolo di maggior successo è il brano Can’t Get You out of My Head del 2001, estratto dell’album Fever (2001): che ha venduto circa dodici milioni di copie a livello internazionale. Ha ottenuto premi ai World Music Award,ai Grammy Award ed ai BRIT Award.

I santi commemorati oggi

– San Germano di Parigi

Vescovo

– Beati Antoni Julian Nowowiejski e compagni

Martiri dei nazisti

– San Carauno

Martire

– Sant’ Eliconide di Tessalonica

Vergine e martire

– Santi Emilio, Felice, Priamo e Feliciano

Martiri venerati in Sardegna

– Beato Ercolano da Piegaro

Sacerdote francescano

– San Gemiliano (o Emiliano o Emilio)

Vescovo e martire