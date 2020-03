Accadde Oggi, i fatti del 28 marzo

Oggi 28 marzo 2020 è l’88esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:52 e tramonta alle 18:24. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Toro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 28 marzo.

1776 – Viene fondato in Russia il Teatro Bol’šoj di Mosca

Il Teatro Bol’šoj, ovvero Il Grande Teatro, nome ufficiale Gosudarstvennyj dvaždy ordena Lenina akademičeskij Bol’šoj teatr Rossijskoj Federacii, ovvero “Nazionale di doppio ordine di Lenin Gran Teatro accademico della Federazione Russa”), è uno storico centro teatrale di Mosca, in cui vengono allestiti balletti, opere e spettacoli teatrali: tra i più celebri e blasonati templi del balletto classico mondiale, il teatro è associato ad una compagnia di danza, il Balletto Bol’šoj.

1970 – Nicola Di Bari debutta in vetta alla hit parade con “La prima cosa bella”

La prima cosa bella è un brano musicale del 1970 che ha partecipato al Festival di Sanremo, nel quale fu presentato in doppia esecuzione da Nicola Di Bari e i Ricchi e Poveri e raggiunse la seconda posizione. La versione di Nicola Di Bari raggiunse il primo posto della hit parade italiana.

2010 – Emma vince la nona edizione di “Amici” di Maria De Filippi

La fase finale della nona edizione di Amici di Maria De Filippi è iniziata il 17 gennaio 2010 ed è terminata con la puntata finale del 28 marzo 2010 e la vittoria della cantante Emma Marrone e l’assegnazione del Premio della Critica al cantautore Pierdavide Carone.

Oggi nasceva – Lady Gaga

Lady Gaga, pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta (New York, 28 marzo 1986), è una cantautrice, attrice e attivista statunitense. Artista camaleontica, conosciuta per i modi eccentrici e stravaganti, il suo nome d’arte è ispirato al brano Radio Ga Ga dei Queen. Lady Gaga si è imposta da subito nel panorama musicale tanto per il suo essere provocatoria quanto per le qualità delle sue performance live; in molti, infatti, l’hanno definita una delle migliori interpreti pop del XXI secolo.

I santi venerati oggi

– Santo Stefano Harding

Abate

– Beato Antonio (Patrizi) da Monticiano

Eremita agostiniano

– San Castore di Tarso

Martire

– San Cirillo di Eliopoli

Diacono e martire

– San Cono (Conone) di Naso

Monaco basiliano

– Beato Cristoforo Wharton

Martire

– Beata Giovanna Maria de Maillé

Vedova

– San Giuseppe Sebastiano Pelczar

Vescovo

– San Gontranno (Guntramno)

Re dei Franchi

– Sant’ Ilarione di Pelecete

Egumeno (Abate)

– Santi Prisco, Malco e Alessandro

Martiri

– San Proterio

Patriarca di Alessandria

– Beata Renata Maria Feillatreau

Martire