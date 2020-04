Accadde Oggi, i fatti del 29 aprile

Oggi 29 aprile 2020 è il 120esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:03 e tramonta alle 19:58. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 29 aprile.

1861 – Düsseldorf: viene scoperto l’asteroide 68 Leto

68 Leto è un grande asteroide della Fascia principale. È un asteroide di tipo S, perciò la sua superficie è molto brillante e la sua composizione è una miscela di ferro, nichel e silicati. Leto fu scoperto il 29 aprile 1861 da Karl Theodor Robert Luther dall’Osservatorio di Düsseldorf (situato nel distretto urbano di Bilk) in Germania, di cui era direttore dal 1851. Fu battezzato così in onore di Leto, madre di Apollo e Artemide nella mitologia greca.

1961 – Italia: Luciano Pavarotti debutta nel mondo dell’opera nel ruolo di Rodolfo ne La Bohème, al teatro dell’opera di Reggio Emilia

Il 29 aprile 1961, in una serata destinata a diventare indimenticabile, Luciano Pavarotti debuttò nella lirica con La Bohème al Teatro Municipale di Reggio Emilia. Erano anni in cui stagioni liriche, o anche rappresentazioni isolate e concerti, fiorivano un po’ ovunque, e in cui i giovani potevano iniziare a costruirsi una carriera anche al di fuori dei grandi teatri italiani e internazionali. Molto è stato scritto sul fantastico debutto di Pavarotti, che lo avrebbe portato in breve a bruciare le tappe in un crescendo di entusiasmo, approdando non solo nelle più celebri stagioni liriche, ma anche a incidere il suo primo CD per Decca tre anni dopo, nel 1964.

2011 – William duca di Cambridge sposa Kate Middleton

Il matrimonio del principe William, duca di Cambridge e Catherine Middleton ha avuto luogo venerdì 29 aprile 2011 a Londra, nell’Abbazia di Westminster. Qualche ora prima del matrimonio, a William sono stati conferiti i titoli di Duca di Cambridge, Conte di Strathearn e Barone Carrickfergus da parte della regina. Con il matrimonio, Catherine Middleton è pertanto divenuta Sua Altezza Reale Catherine, duchessa di Cambridge, contessa di Strathearn, baronessa Carrickfergus, ma non viene citata come “Principessa Catherine”, dato che non possedeva tale titolo già da prima del matrimonio, ma l’ha acquisito solo tramite l’unione con un principe. Dato che William è il legittimo erede al trono, il matrimonio non è stato pienamente un affare di stato, e molti dettagli sono pertanto stati lasciati alla decisione degli sposi, come gran parte della lista di ospiti e di invitati (circa 1.900). Nonostante questo, la giornata del 29 aprile è stata dichiarata festività nazionale nel Regno Unito, e la cerimonia stessa ha avuto molti caratteri solenni, come l’uso delle carrozze di Stato e l’utilizzo delle guardie e della cavalleria. Il matrimonio ha visto la partecipazione di quasi tutta la Famiglia reale britannica, oltre che di diversi reali stranieri e di ospiti scelti personalmente dalla coppia.

Oggi nasceva – Luca Laurenti

Luca Laurenti (Roma, 29 aprile 1963) è un personaggio televisivo, comico e musicista italiano. Insieme con il suo amico e collega di lavoro Paolo Bonolis forma una delle coppie televisive più amate della televisione italiana.

I santi venerati oggi

– Santa Caterina da Siena

Vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia

– Sant’ Acardo

Abate

– Sant’ Antonio Kim Song-u

Catechista e martire

– San Severo di Napoli

Vescovo

– San Tichico

– San Torpete (Torpes, Torpè)

Martire

– Sant’ Ugo di Cluny

Abate