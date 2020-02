Accadde Oggi, i fatti del 29 febbraio

Oggi 29 febbraio 2020 è il 60esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:38 e tramonta alle 17:53. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Toro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 29 febbraio.

1940 – L’attrice Hattie McDaniel diventa la prima persona di colore a vincere il Premio Oscar durante la cerimonia dei Premi Oscar 1940

Hattie McDaniel (Wichita, 10 giugno 1895 – Los Angeles, 26 ottobre 1952) è stata una cantante e attrice statunitense, vincitrice dell’Oscar alla migliore attrice non protagonista per il ruolo di Mami nel film Via col vento, diventando la prima donna afroamericana della storia a vincere un Premio Oscar. Oltre all’attività di attrice e cantante gospel, Hattie McDaniel è stata la prima donna di colore a cantare alla radio degli Stati Uniti d’America, paroliere, comica, attrice di palcoscenico, intrattenitrice radiofonica e star televisiva. Nonostante le numerosissime apparizioni nei film americani dell’epoca (circa 300), soltanto in un’ottantina di questi è stata accreditata nei titoli.

2012 – Completata la torre più alta al mondo

Visibile da qualsiasi punto della città, la Tokyo Sky Tree è, dopo solo un anno di vita, uno dei luoghi simbolo della capitale nipponica. Il primato conquistato nel 2011 vede scavalcati i rivali di sempre nello scenario asiatico. Per tirare su questo colosso di cemento e acciaio, dal peso 41.000 tonnellate, c’è voluto il lavoro quotidiano di 1.200 operai. Partendo dalla base triangolare, la linea diventa cilindrica terminando con una grande antenna, simile a un ago. Il disegno architettonico unisce la tradizione classica giapponese alle nuove forme futuristiche, associando a ciò un livello eccellente di stabilità, testata nel corso del tremendo sisma dell’11 marzo 2011. I punti panoramici sono due: uno a 350 metri e lo si raggiunge in ascensore in meno di un minuto; il secondo a 450 metri. All’interno sono dislocati 312 tra ristoranti e negozi vari che possono far fronte a una media di 20.000 visitatori al giorno. Attualmente, la Tokyo Sky Tree è la torre più alta del mondo, mentre risulta come la seconda struttura artificiale più alta al mondo dopo il Burj Khalifa, grattacielo a Dubai.

2016 – “Completamente” dei Thegiornalisti è tra i brani più trasmessi in radio

COMPLETAMENTE”, primo singolo ufficiale della band capitanata da Tommaso Paradiso, i THEGIORNALISTI, fu l’HIGHEST CLIMBER della classifica di EarOne dei brani più trasmessi in radio! Esploso su tutti i network radiofonici, il singolo infatti scalò la classifica, acquistando 38 posizioni in una sola settimana e piazzandosi al 35° posto: fu la prima volta che un brano del nuovo pop italiano arrivava a una posizione così alta della classifica EarOne. Il brano ha anticipato il nuovo disco“COMPLETAMENTE SOLD OUT” (Carosello Records).

Oggi nasceva – Gioachino Rossini

Gioachino Rossini, o Gioacchino, al battesimo Giovacchino Antonio Rossini (Pesaro, 29 febbraio 1792 – Passy, 13 novembre 1868), è stato un compositore italiano. La sua attività ha spaziato attraverso vari generi musicali, ma è ricordato principalmente per opere famose e celebrate quali Il barbiere di Siviglia, L’italiana in Algeri, La gazza ladra, La Cenerentola, Il Turco in Italia, Semiramide e Guglielmo Tell. Rossini compose la prima opera all’età di quattordici anni e scrisse trentanove opere di rilievo in diciannove anni, prima del suo improvviso abbandono del teatro nel 1829; seguirono decenni in cui Rossini abbandonò l’attività compositiva a livello professionale e fu afflitto da depressione. Morì nella campagna parigina di Passy, dove si era ritirato a vita privata. Più importante compositore italiano della prima metà del XIX secolo e uno dei massimi operisti della storia della musica, per la precocità e la velocità di composizione Rossini è stato soprannominato il “Mozart italiano”. Definito da Giuseppe Mazzini «un titano. Titano di potenza e d’audacia […] il Napoleone d’un’epoca musicale», tipico del suo stile era il crescendo orchestrale su una frase ripetuta, immortalato nella locuzione crescendo rossiniano.

I santi venerati oggi

– Sant’ Augusto Chapdelaine

Martire in Cina

– Beata Antonia di Firenze

Badessa

– Sant’ Ilaro

Papa

– Sant’ Osvaldo di Worcester

Vescovo