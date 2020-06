Accadde Oggi, i fatti del 29 giugno

Oggi 29 giugno 2020 è il 181esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:34 e tramonta alle 20:39. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Bilancia.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 29 giugno.

2007 – Apple lancia sul mercato l’iPhone

È il 29 giugno 2007 quando la Apple, guidata da Steve Jobs, mette in commercio l’iPhone, il primo smartphone della compagnia di Cupertino, risultato di una sfida lanciata all’inizio del 2007, durante il Macworld Conference & Expo, che si poneva come obiettivo quello di “reinventare il telefono”.

2009 – Disastro ferroviario a Viareggio

L’incidente ferroviario di Viareggio, meglio noto come strage di Viareggio, è stato un sinistro ferroviario avvenuto la sera del 29 giugno 2009 che ha causato 32 morti. Esso si verificò in seguito al deragliamento del treno merci n. 50325, Trecate-Gricignano, e alla fuoriuscita di gas da una cisterna contenente GPL perforatasi nell’urto; per cause fortuite si innescò quasi subito un incendio di vastissime proporzioni, con il successivo scoppio della cisterna stessa, che interessò la stazione di Viareggio qualche centinaio di metri a sud del fabbricato viaggiatori e le aree circostanti.

2013 – Papa Francesco pubblica la sua prima enciclica, “Lumen fidei”

Lumen fidei è la prima enciclica di papa Francesco, pubblicata il 29 giugno 2013, nell’anno della fede. Il testo della lettera enciclica è stato iniziato da papa Benedetto XVI durante il suo pontificato, poi consegnato al suo successore Francesco che ne ha esteso e firmato il lavoro. In essa viene affrontato il tema della fede, in continuità con le due precedenti encicliche di papa Benedetto XVI, Deus caritas est e Spe salvi, dedicate rispettivamente alla carità e alla speranza, chiudendo così la trilogia sulle virtù teologali.

Oggi nasceva – Oriana Fallaci

Oriana Fallaci (Firenze, 29 giugno 1929 – Firenze, 15 settembre 2006) è stata una scrittrice, giornalista e attivista italiana. Partecipò giovanissima alla Resistenza italiana e fu la prima donna italiana ad andare al fronte in qualità di inviata speciale. Fu una grande sostenitrice della rinascita culturale ellenica e conobbe le più importanti personalità di questa, tra cui Alexandros Panagulis col quale ebbe anche una relazione. Durante gli ultimi anni di vita fecero discutere le sue dure prese di posizione contro l’Islam, in seguito agli attentati dell’11 settembre 2001 a New York, città dove viveva. Come scrittrice, con i suoi dodici libri ha venduto circa venti milioni di copie in tutto il mondo.

I santi venerati oggi

– Santi Pietro e Paolo

Apostoli

– Santa Emma di Gurk

Contessa