Accadde Oggi, i fatti del 29 luglio

Oggi 29 luglio 2020 è il 211esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:56 e tramonta alle 20:22. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 29 luglio.

1957 – Viene istituita l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (detta anche AIEA o in inglese International Atomic Energy Agency – IAEA) è un’agenzia autonoma fondata il 29 luglio 1957, con lo scopo di promuovere l’utilizzo pacifico dell’energia nucleare e di impedirne l’utilizzo per scopi militari. Per il suo impegno l’agenzia ha ricevuto il Premio Nobel per la pace nel 2005, insieme al suo direttore Muhammad al-Barādeʿī.

1981 – Lady Diana Spencer sposa Carlo, Principe del Galles

Il matrimonio del principe Carlo e di lady Diana Spencer ebbe luogo mercoledì 29 luglio 1981 alla Cattedrale di Saint Paul di Londra, nel Regno Unito. Lo sposo era l’erede al trono britannico, la sposa era un membro della famiglia Spencer. La cerimonia consistette in un matrimonio tradizionale celebrato secondo il rito della Chiesa anglicana. Il decano della cattedrale di Saint Paul, Alan Webster, presiedette la celebrazione, e l’arcivescovo di Canterbury Robert Runcie condusse il matrimonio. All’evento presero parte molte personalità di spicco, membri di altre famiglie reali, capit di stato repubblicani e membri delle rispettive famiglie degli sposi. Dopo la cerimonia, la coppia fece la propria tradizionale apparizione al balcone di Buckingham Palace. Il Regno Unito stabilì una giornata di festa nazionale per celebrare l’evento. La cerimonia incluse diversi aspetti cerimoniali tradizionali tra cui l’uso delle carrozze di stato nonché delle Foot Guards e della Household Cavalry.

2015 – Microsoft rilascia la versione ufficiale di Windows 10

Windows 10 è una serie di sistemi operativi per personal computer prodotti da Microsoft come parte della famiglia di sistemi operativi Windows NT. È il successore di Windows 8.1, ed è stato pubblicato per la produzione il 29 luglio 2015 e ampiamente pubblicato per la vendita al dettaglio il 29 luglio 2015. Windows 10 riceve nuove build su base continuativa, disponibili senza costi aggiuntivi per gli utenti, oltre a build di test aggiuntivi di Windows 10 disponibili per Windows Insider. I dispositivi negli ambienti aziendali possono ricevere questi aggiornamenti a un ritmo più lento o utilizzare tappe di supporto a lungo termine che ricevono solo aggiornamenti critici, come le patch di sicurezza, nel corso della loro decennale durata di supporto esteso. Una delle caratteristiche più importanti di Windows 10 è il supporto per le app universali, un’espansione delle app in stile Metro introdotte per la prima volta in Windows 8. Le app universali possono essere progettate per essere eseguite su più famiglie di prodotti Microsoft con codice quasi identico, inclusi PC, tablet e smartphone, sistemi embedded, Xbox One, Surface Hub e Mixed Reality.

Oggi nasceva – Alexis de Tocqueville

Il visconte Alexis Henri Charles de Clérel de Tocqueville (Parigi, 29 luglio 1805 – Cannes, 16 aprile 1859) è stato un filosofo, politico, storico, precursore della sociologia, giurista e magistrato francese. Il francese Raymond Aron, storico della sociologia, ha messo in evidenza il suo contributo alla sociologia, tanto da poterlo considerare uno dei primi osservatori non partecipanti della società. È considerato uno degli storici e studiosi più importanti del pensiero liberale, liberalconservatore e del liberalismo progressista.

I santi celebrati oggi

– Santa Marta di Betania

Vergine

– San Lazzaro di Betania

Fratello di Marta e Maria