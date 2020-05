Accadde Oggi, i fatti del 29 maggio

Oggi 29 maggio 2020 è il 150esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:35 e tramonta alle 20:26. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Vergine.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 29 maggio.

1913 – A Parigi si tiene la prima del balletto di Igor’ Fëdorovič Stravinskij Le Sacre du Printemps

La sagra della primavera (titolo originale francese Le Sacre du printemps, in russo Весна священная) è un balletto con musica del compositore russo Igor’ Fëdorovič Stravinskij. L’opera fu scritta fra il 1911 e il 1913 per la compagnia dei Balletti russi di Sergej Djagilev; la coreografia originale fu di Vaclav Nižinskij, le scene e i costumi di Nikolaj Konstantinovič Roerich. La prima rappresentazione, avvenuta a Parigi al Théâtre des Champs-Élysées il 29 maggio 1913, segnò un momento fondamentale non solo nella carriera del suo autore, ma anche per la storia del teatro musicale. L’innovazione straordinaria della musica, la coreografia e l’argomento stesso crearono un enorme scandalo e, nonostante le successive schermaglie fra ammiratori entusiasti e acerrimi denigratori, l’opera fu destinata a rimanere una pietra miliare nella letteratura musicale del XX secolo.

1914 – Il transatlantico Empress of Ireland affonda nel Golfo di San Lorenzo; 1.024 le vittime

L’Empress of Ireland (in italiano “Imperatrice d’Irlanda”) era un piroscafo inglese affondato il 29 maggio 1914 alle 01.20 del mattino nel golfo del fiume San Lorenzo dopo essere entrato in collisione con una nave da carico norvegese, la Storstad. Nell’incidente morirono 1.012 persone, fra cui numerosi italiani, almeno 11 dei quali marchigiani di Sassoferrato (AN) e 5 umbri di Costacciaro (PG).

1994 – Va in onda l’ultima puntata della serie Star Trek: The Next Generation, dal titolo Ieri, oggi e domani

Iniziate nel 1966, le vicende degli umani del futuro della Federazione dei pianeti uniti lanciata nell’esplorazione del cosmo, si sono sviluppate in cinque serie televisive e 13 film, dando origine ad una enorme comunità di appassionati. E’ per questo che nel 2017 è stata avviata una nuova serie.

Oggi nasceva – Dante Alighieri

Dante Alighieri, o Alighiero, battezzato Durante di Alighiero degli Alighieri e anche noto con il solo nome Dante, della famiglia Alighieri (Firenze, tra il 21 maggio e il 21 giugno 1265 – Ravenna, notte tra il 13 e il 14 settembre 1321), è stato un poeta, scrittore e politico italiano. Il nome “Dante”, secondo la testimonianza di Jacopo Alighieri, è un ipocoristico di Durante; nei documenti era seguito dal patronimico Alagherii o dal gentilizio de Alagheriis, mentre la variante Alighieri si affermò solo con l’avvento di Boccaccio. È considerato il padre della lingua italiana; la sua fama è dovuta eminentemente alla paternità della Comedìa, divenuta celebre come Divina Commedia e universalmente considerata la più grande opera scritta in lingua italiana e uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale. Espressione della cultura medievale, filtrata attraverso la lirica del Dolce stil novo, la Commedia è anche veicolo allegorico della salvezza umana, che si concreta nel toccare i drammi dei dannati, le pene purgatoriali e le glorie celesti, permettendo a Dante di offrire al lettore uno spaccato di morale ed etica.

I santi venerati oggi

– San Massimo di Verona

Vescovo

– Sant’ Alessandro

Protomartire trentino

– Santa Bona da Pisa

Vergine

– Santi Conone (Cuono) e Conello

Martiri ad Iconio

– Sant’ Esichio di Antiochia

Martire

– Sant’ Essuperanzio di Ravenna

Vescovo

– San Gerardo di Macon

Vescovo

– Beata Gherardesca

Vedova, monaca camaldolese

– Beato Giuseppe Gerard

Sacerdote, missionario

– Beati Guglielmo Arnaud e 10 compagni

Martiri di Avignonet

– San Martirio

Protomartire trentino

– San Massimino di Treviri

Vescovo