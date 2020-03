Accadde Oggi, i fatti del 29 marzo

Oggi 29 marzo 2020 è l’89esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:51 e tramonta alle 19:25. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Gemelli.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 29 marzo.

1795 – Primo concerto di Beethoven

Il concerto, considerato il n.1 come anno d’età dei concerti scritti da Beethoven per pianoforte, entra di prepotenza tra i migliori componimenti per tale strumento. Esso segue le tematiche già tracciate da altri due grandi artisti viennesi quali Franz Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart a fine secolo XVIII. Il concerto, probabilmente fu scritto tra il 1787 e il 1789 ed avendo una prima stesura tra il 1794 e il 1795. La sua prima esecuzione in pubblico avvenne il 29 marzo del 1795 al Burgtheater di Vienna ed ebbe Antonio Salieri come direttore d’orchestra e Ludwig van Beethoven come pianista. Venne successivamente rielaborato e riproposto a Praga nel 1798 per poi subire un’altra correzione nel 1801 ed è quella definitivamente giunta a noi.

1871 – Apre la Royal Albert Hall

La Royal Albert Hall (Royal Albert Hall of Arts and Sciences) è una sala da concerti di Londra, nell’esclusivo quartiere di South Kensington, in un’area nota anche come Albertopolis.

La trafficata Kensigton Gore separa l’Albert Hall dall’Albert Memorial, un altro edificio in onore del principe Alberto, consorte della regina Vittoria del Regno Unito.

La Royal Albert Hall fu concepita dal principe Alberto dopo la Great Exhibition di Londra del 1851. In seguito alla morte prematura del principe, un suo stretto collaboratore, Henry Cole, si incaricò di portare a compimento l’opera e, ispirandosi alla struttura degli anfiteatri romani, diede l’incarico al Royal Engineer Francis Fowke e, alla morte di quest’ultimo, a un altro ingegnere di corte, Henry Darracott Scott. Il 20 maggio del 1867 la regina Vittoria pose la prima pietra dell’opera che, originariamente ideata per accogliere 30.000 spettatori, per ragioni di ordine finanziario venne ridimensionata in modo da poterne contenere 7.000 oggi ridotti a circa 5.500 per motivi di sicurezza.

Il complesso, costruito con circa sei milioni di mattoni rossi e sormontato da un tetto a cupola di ferro e vetro, venne inaugurato dalla regina il 29 marzo 1871.

1980 – “Su di noi” di Pupo è tra i brani più venduti

Su di noi/Lucia è un singolo di Pupo, pubblicato nel 1980. Questo disco contiene due singoli che sono stati inseriti nell’album Più di prima, pubblicato nello stesso anno, insieme ad altri due grandi successi, Firenze Santa Maria Novella e Bravo. Su di noi, brano scritto da Paolo Barabani, Donatella Milani e dallo stesso Pupo, è stato presentato al 30º Festival di Sanremo.

Oggi nasceva – Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci, pseudonimo di Elena Sofia Barucchieri (Firenze, 29 marzo 1962), è un’attrice italiana. Annoverata tra le migliori attrici italiane, nel corso della sua carriera di attrice ha vinto numerosi premi, tra cui tre David di Donatello per la migliore attrice protagonista, per Ne parliamo lunedì (1990) e per Loro (2018), e un David di Donatello per la migliore attrice non protagonista, per Io e mia sorella (1988), 3 Nastri d’argento, 1 Globo d’oro, 4 Ciak d’oro, 1 Grolla d’oro, 1 Premio Rodolfo Valentino, 1 Premio Alberto Sordi, un Premio Kineo Diamanti alla Mostra del Cinema di Venezia e due volte il Telegatto.

I santi celebrati oggi

– Beato Bertoldo

Priore generale dei Carmelitani

– Sant’ Eustachio di Napoli

Vescovo

– Beato Giovanni Hambley

Sacerdote e martire

– San Guglielmo Tempier

Vescovo di Poitiers

– San Ludolfo di Ratzeburg

Vescovo

– San Marco di Aretusa

Vescovo