Accadde Oggi, i fatti del 3 agosto

Oggi 3 agosto 2020 è il 216esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:01 e tramonta alle 20:16. La luna è in fase piena e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 3 agosto.

1778 – Inaugurazione del Teatro alla Scala con L’Europa riconosciuta di Antonio Salieri

Il Teatro alla Scala, citato solitamente in maniera informale come la Scala, è il principale teatro d’opera di Milano. Considerato tra i più prestigiosi teatri al mondo, ospita da 242 anni i principali artisti nel campo internazionale dell’opera, e, più in generale, della musica classica, spesso commissionando opere tuttora presenti nei cartelloni dei maggiori teatri nel mondo. L’edificio, progettato dal Giuseppe Piermarini e inaugurato nel 1778, sorse sulle ceneri del precedente Teatro Ducale, distrutto da un incendio nel 1776; deve il nome alla chiesa di Santa Maria alla Scala, demolita per far posto al Nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala inaugurato il 3 agosto 1778, sotto l’allora regno di Maria Teresa d’Austria, con L’Europa riconosciuta composta per l’occasione da Antonio Salieri.

1829 – Parigi prima rappresentazione dell’opera lirica Guglielmo Tell di Gioachino Rossini

Guglielmo Tell (Guillaume Tell nella versione originale francese) è l’ultima opera composta da Gioachino Rossini che, in seguito, si dedicherà solo alla musica da camera, a divertissement che chiamerà Péchés de vieillesse, alla musica sacra o a composizioni musicali non destinate al teatro. Il libretto fu tratto dal dramma omonimo (1804) di Friedrich Schiller ed elaborato da Victor-Joseph-Étienne de Jouy e Hippolyte-Louis-Florent Bis. La prima rappresentazione ebbe luogo al teatro dell’Opéra di Parigi il 3 agosto 1829 con Adolphe Nourrit e Nicolas Levasseur, la seconda versione il 17 aprile 1831 all’Opéra, mentre la prima italiana avvenne al Teatro del Giglio di Lucca il 17 settembre 1831 con Gilbert Duprez e Domenico Cosselli, nella traduzione italiana di Calisto Bassi ed al Teatro San Carlo di Napoli nella seconda versione il 7 aprile 1833 con Luigi Lablache e Michele Benedetti (basso).

1975 – Nasce il videogioco domestico

I giochi elettronici entrano nel quotidiano di milioni di ragazzi con la prima versione domestica di un videogioco. Si tratta di Pong, simulatore di ping-pong sviluppato da Atari, già noto ai giovanissimi frequentatori di sale giochi nella versione coin-op (lanciata nel 1972). La grafica è in bianco e nero e composta da pochi elementi: due barre laterali che muovendosi solo in senso verticale, devono colpire la pallina e rimandarla nel campo avversario. Quando si manca la pallina si regala il punto all’avversario.

Oggi nasceva – Evangeline Lilly

Nicole Evangeline Lilly (Fort Saskatchewan, 3 agosto 1979) è un’attrice ed ex modella canadese, nota per la partecipazione nella serie televisiva Lost nel ruolo di Kate Austen e per l’interpretazione di Tauriel nel secondo e terzo film della trilogia de Lo Hobbit e per il ruolo di Hope van Dyne all’interno del franchising del Marvel Cinematic Universe.

I santi venerati oggi

– Sant’ Aspreno di Napoli

Vescovo

– Beato Agostino Kazotic

Domenicano

– Beati Alfonso Lopez Lopez e Michele Remon Salvador

Francescani, martiri

– Sant’ Eufronio di Autun

Vescovo

– Beato Francesco (Francisco) Bandrés Sanchez

Sacerdote salesiano e martire

– San Martino

Eremita