Accadde Oggi, i fatti del 3 febbraio

Oggi 3 febbraio 2020 è il 34esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:12 e tramonta alle 17:22. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Gemelli.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 3 febbraio.

1815 – Viene creata la prima fabbrica di formaggio in Svizzera

Il 3 febbraio 1815, viene avviato il primo caseificio industriale in Svizzera. Così in Danimarca la prima latteria sociale sorse nel 1882 a Hjedding, nello Jutland; in Olanda, nel 1886 a Warga, nella Frisia; in Francia a Chaillè, nel 1887 ed in Italia, nel 1881 a Collina, nel Friuli. Ma per l’Italia, bisognerà attendere il compimento dell’unità nazionale, per risollevarsi dalla profonda crisi economica, ossia dopo il 1870.

1957 – Prende avvio sulla rete Rai Programma Nazionale il contenitore Carosello, che negli anni diverrà indice di cambiamento delle abitudini degli italiani a causa (o grazie) alla televisione

Carosello è stata una trasmissione andata in onda sul “Programma Nazionale” della RAI dal 3 febbraio 1957 (ma originariamente era stato previsto per il 1º gennaio) al 1º gennaio 1977. Veniva trasmesso quotidianamente dalle 20:50 alle 21:00, tranne il Venerdì santo e il 2 novembre. Consisteva in una serie di messaggi pubblicitari accompagnati da sketch comici sullo stile del teatro leggero o intermezzi musicali e divenne quasi un’istituzione per la televisione come trasmissione rigida e congegnata in maniera da funzionare impeccabilmente e senza interruzioni né errori per circa vent’anni: unica eccezione, gli eventi sopra menzionati ed alcuni scioperi e agitazioni in seno alla RAI che alterarono sia pure lievemente la programmazione, ad esempio con l’invio della sigla finale senza l’elencazione dei prodotti reclamizzati.

Fu sospeso per una settimana tra il 31 maggio ed il 6 giugno 1963 per l’agonia e la morte di papa Giovanni XXIII e per tre giorni dal 12 al 15 dicembre 1969, quando il Paese fu scosso dalla strage di Piazza Fontana.

In totale furono trasmessi 7.261 episodi.

2011 – Internet esaurisce gli indirizzi IPv4. Protocollo di base per il funzionamento di internet stesso

IPv6 è la versione dell’Internet Protocol designata come successore dell’IPv4. Tale protocollo introduce alcuni nuovi servizi e semplifica molto la configurazione e la gestione delle reti IP. L’ICANN rese disponibile il protocollo IPv6 sui root nameserver dal 20 luglio 2004, ma solo dal 4 febbraio 2008 iniziò l’inserimento dei primi indirizzi IPv6 nel sistema di risoluzione dei nomi. Il 3 febbraio 2011 la IANA ha assegnato gli ultimi blocchi di indirizzo IPv4 ai 5 RIR (un blocco /8 ciascuno), anche se il protocollo IPv4 verrà utilizzato fino al 2025 circa, per dare il tempo necessario ad adeguarsi.

Oggi nasceva – Simone Weil

Simone Adolphine Weil (Parigi, 3 febbraio 1909 – Ashford, 24 agosto 1943) è stata una filosofa, mistica e scrittrice francese, la cui fama è legata, oltre che alla vasta produzione saggistico-letteraria, alle drammatiche vicende esistenziali che ella attraversò, dalla scelta di lasciare l’insegnamento per sperimentare la condizione operaia, fino all’impegno come attivista partigiana, nonostante i persistenti problemi di salute. Sorella del matematico André Weil, fu vicina al pensiero anarchico e all’eterodossia marxista. Ebbe un contatto diretto, sebbene conflittuale, con Lev Trotsky, e fu in rapporto con varie figure di rilievo della cultura francese dell’epoca. Nel corso del tempo, legò se stessa all’esperienza della sequela cristiana, pur nel volontario distacco dalle forme istituzionali della religione, per fedeltà alla propria vocazione morale di presenziare fra gli esclusi. La strenua accettazione della sventura, tema centrale della sua riflessione matura, ebbe ad essere, di pari passo con l’attivismo politico e sociale, una costante delle sue scelte di vita, mosse da una vivace dedizione solidaristica, spinta fino al sacrificio di sé. La sua complessa figura, accostata in seguito a quelle dei santi, è divenuta celebre anche grazie allo zelo editoriale di Albert Camus, che dopo la morte di lei a soli 34 anni, ne ha divulgato e promosso le opere, i cui argomenti spaziano dall’etica alla filosofia politica, dalla metafisica all’estetica, comprendendo alcuni testi poetici.

I santi celebrati oggi

– San Biagio

Vescovo e martire

– Sant’ Oscar (Ansgario)

Vescovo

– Sant’ Adelino di Celles

Abate

– Sant’ Anna

Vedova e profetessa

– Santa Berlinda di Meerbeke

– San Celerino di Cartagine

Martire

– Santa Claudina Thevenet (Maria di S. Ignazio)

Religiosa

– Beato Elinando

Monaco a Froidmont

– Beato Giovanni Nelson

Sacerdote e martire

– San Leonio

Sacerdote

– San Lupicino

Vescovo

– Beata Maria Anna Rivier

Fondatrice

– Beata Maria Elena Stollenwerk

Fondatrice

– San Remedio di Gap

Vescovo

– San Simeone il Vecchio

– San Tigrido (Teridio) di Gap

Vescovo

– Santa Vereburga

Badessa

– Santa Vanessa