Accadde Oggi, i fatti del 3 gennaio

Oggi 3 gennaio 2020 è il terzo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:28 e tramonta alle 16:47. La luna è in fase primo quarto e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 3 gennaio.

1117 – Nord Italia: Terremoto del 3 gennaio 1117 (circa 30 000 vittime)

Il terremoto di Verona del 1117 è il più forte evento sismico avvenuto nell’area padana di cui si abbia notizia, talmente violento da causare vastissimi danni non solo a Verona e nei territori limitrofi, ma anche in diversi altri centri dell’Italia settentrionale, sia veneti, che emiliani, che lombardi. Nonostante il terremoto si sia verificato in un’area che all’epoca era caratterizzata da zone paludose, foreste e solo sporadici nuclei abitati, si dispone di un gran numero di informazioni storiografiche sull’evento, registrato negli Annales della fitta rete di monasteri benedettini e in molti altri documenti di varia natura ed epigrafi. Questo terremoto è il più antico evento sismico del mondo per il quale si sia riusciti a stimare l’epicentro e la magnitudo tramite l’utilizzo di tecniche analitiche rigorose, ovvero con la stessa metodologia utilizzata per analizzare terremoti più recenti; tale risultato è stato ottenuto grazie all’analisi delle molte testimonianze documentali raccolte. Si tratta, quindi, di un evento eccezionale non solo per la distruzione che provocò, ma anche perché il suo studio ha restituito uno spaccato della cultura medievale italiana ed europea rendendo evidente il livello di pericolosità sismica a cui è soggetta un’ampia porzione della Pianura padano-veneta.

1496 – Leonardo da Vinci sperimenta senza successo una macchina volante

Durante il suo primo soggiorno milanese, Leonardo Da Vinci sperimenta senza successo una delle sue macchine volanti. Da sempre affascinato dal volo, lo scienziato e inventore toscano non ha mai smesso di credere nella possibilità per l’uomo di volare grazie all’ausilio della meccanica. A lui si devono i primi studi sull’aerodinamica e le prime conclusioni secondo le quali l’aria, in determinate condizioni, si comporta come un fluido.

1982 – Da un’idea dell’editore Edilio Rusconi nasce Italia 1, attuale secondo canale televisivo di Mediaset

Italia 1 è un canale televisivo italiano privato diffuso a livello nazionale edito da Mediaset, società che ha acquistato il canale nel dicembre del 1982 dalla Rusconi, che lo aveva lanciato il 3 gennaio dello stesso anno.

Oggi nasceva – J. R. R. Tolkien

John Ronald Reuel Tolkien (Bloemfontein, 3 gennaio 1892 – Bournemouth, 2 settembre 1973) è stato uno scrittore, filologo, glottoteta, accademico e linguista britannico. Importante studioso della lingua anglosassone, è l’autore de Il Signore degli Anelli e di altre celebri opere riconosciute come pietre miliari del genere high fantasy, quali Lo Hobbit e Il Silmarillion. Fu Rawlinson and Bosworth Professor di antico inglese dal 1925 al 1945 e Merton Professor di lingua e letteratura inglese dal 1945 al 1959 presso l’Università di Oxford, dove contribuì alla creazione del New Oxford English Dictionary. Fu amico intimo di C. S. Lewis, insieme al quale fu membro di un informale gruppo letterario conosciuto come Inklings. Fu anche membro della Royal Society of Literature. Nel 1961 Lewis segnalò Tolkien alla giuria del Premio Nobel per la letteratura, che però lo scartò, perché la sua scrittura venne definita “prosa di seconda categoria”. Nel 1972 Tolkien ricevette la laurea honoris causa all’Università di Oxford e fu insignito dalla regina Elisabetta dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico. Dopo la sua morte, il figlio Christopher pubblicò una serie di opere basate sull’ampia raccolta di appunti e manoscritti incompiuti del padre, tra cui Il Silmarillion. Quest’ultimo, insieme a Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, formano un unico corpo di racconti, poemi, linguaggi fittizi e saggi ambientati in un mondo immaginario chiamato Arda, di cui la Terra di Mezzo fa parte. Tra il 1951 e il 1955 Tolkien applicò la parola legendarium alla gran parte di queste opere.

I santi venerati oggi

– Santissimo Nome di Gesù

– Sant’ Antero

Papa

– Beato Ciriaco Elias Chavara

Cofondatore indiano

– San Daniele di Padova

Martire

– San Fiorenzo di Vienne

Vescovo

– Santa Genoveffa

Vergineagiografia