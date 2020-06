Accadde Oggi, i fatti del 3 giugno

Oggi 3 giugno 2020 è il 155esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:32 e tramonta alle 20:30. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Scorpione.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 3 giugno.

1972 – I Pink Floyd pubblicano l’album Obscured by Clouds, colonna sonora del film francese La Vallée

Obscured by Clouds è il settimo album in studio del gruppo musicale britannico Pink Floyd, pubblicato il 3 giugno 1972 nel Regno Unito, e il 15 giugno negli Stati Uniti. Si tratta di una raccolta di brani scritti appositamente per la colonna sonora del film La Vallée, del regista francese Barbet Schroeder. Dal disco è stato estratto come unico singolo Free Four, il primo dai tempi di See Emily Play ad essere stato trasmesso con una certa regolarità dalle radio statunitensi.

1989 – Eruzione del vulcano Unzen, la più grande eruzione vulcanica nella storia del Giappone

Dopo il 1792, il vulcano rimase dormiente fino a quando, nel novembre 1989, ebbe inizio uno sciame sismico, avvenuto a una profondità tra i 20 e i 10 km. La prima eruzione di tipo pliniano iniziò nel novembre 1990, quindi nel maggio 1991 iniziò a fuoriuscire lava viscosa e povera di gas, che creò presto dei duomi. Pochi giorni dopo iniziarono i flussi piroclastici. Le autorità effettuarono uno sgombero di emergenza di circa 12000 abitanti del luogo. Il 3 giugno 1991 il vulcano eruttò violentemente, un flusso piroclastico arrivò a 4,5 km dal cratere e uccise 43 scienziati e giornalisti, compresi i vulcanologi Katia e Maurice Krafft e Harry Glicken.

2018 – In Guatemala erutta il Volcán de Fuego causando la morte di 75 persone

75 fu il numero dei morti accertati dopo l’eruzione del Volcan de fuego in Guatemala. Il Volcan de Fuego, attivo nel sudovest del Guatemala, è esploso nella sua eruzione più violenta in oltre 40 anni, seppellendo sotto ceneri e lava interi paesi nei suoi dintorni e causando la morte di almeno 69 persone. Solo 17 cadaveri sono stati identificati, a causa delle ceneri incandescenti e della lava che hanno sfigurato le vittime.

Oggi nasceva – Enrico Papi

Enrico Papi (Roma, 3 giugno 1965) è un conduttore televisivo e autore televisivo italiano. Esordiente in Rai alla fine degli anni ottanta, è passato a Mediaset a metà degli anni novanta ed è stato uno dei volti storici di Italia 1, emittente per la quale ha condotto programmi di successo come Sarabanda, Matricole & Meteore, La pupa e il secchione e La ruota della fortuna. Nella seconda metà degli anni duemiladieci è approdato a Sky Italia.

I santi venerati oggi

– Santi Carlo Lwanga e 12 compagni

Martiri

– Beato Andrea Caccioli da Spello

– Beato Carlo Renato Collas du Bignon

Martire

– San Cecilio di Cartagine

– Santa Clotilde

Regina dei Franchi