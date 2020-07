Accadde Oggi, i fatti del 3 luglio

Oggi 3 luglio 2020 è il 185esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:36 e tramonta alle 20:38. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 3 luglio.

1844 – Gli ultimi due esemplari di Alca impenne vengono uccisi

L’alca impenne (Pinguinus impennis Linnaeus, 1758) era un uccello incapace di volare della famiglia degli Alcidi, scomparso attorno alla metà del XIX secolo. Era l’unica specie giunta fino all’epoca storica del genere Pinguinus Bonnaterre, 1791, un gruppo di uccelli che comprendeva originariamente anche un’altra specie di alca gigante incapace di volare stanziata nella regione dell’oceano Atlantico.

1886 – Presentata la prima automobile

Una mattina di luglio del 1886, Carl Benz presenta al mondo il suo Patent Motorwagen, noto anche come Velociped, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio. La sua scoperta però viene accolta inizialmente con freddezza e indifferenza. A cambiare le cose è un’iniziativa della moglie Bertha. La donna si mette al volante del Velociped e assieme ai figli raggiunge la casa dei suoi genitori. La notizia fa subito il giro dell’intera Germania e contribuisce alla fortuna del prototipo e del concetto di “automobile” nell’opinione pubblica.

1985 – Esce nelle sale Ritorno al futuro

Ritorno al futuro (Back to the Future) è un film del 1985 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Primo episodio della trilogia omonima, è considerato un’icona del cinema degli anni ottanta e ha riscosso un enorme successo a livello internazionale.La pellicola ha ricevuto il premio Oscar al miglior montaggio sonoro.

Nel 2007 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Oggi nasceva – Tom Cruise

Tom Cruise, nato Thomas Cruise Mapother IV (Syracuse, 3 luglio 1962), è un attore e produttore cinematografico statunitense. La rivista Forbes lo classifica come una delle celebrità più famose al mondo nel 2006. Nella sua carriera da attore è stato candidato per tre volte ai Premi Oscar, nella categoria di miglior attore protagonista per Nato il quattro luglio e Jerry Maguire e di miglior attore non protagonista per Magnolia, vincendo tre Golden Globe per i tre film citati. La maggior parte della critica cinematografica lo considera tra le più grandi star dell’action di sempre.

I santi venerati oggi

– San Tommaso

Apostolo

– Sant’ Anatolio

Patriarca di Costantinopoli

– Sant’ Anatolio di Laodicea

– Sant’ Eliodoro

Vescovo

– San Filippo Phan Van Minh

Sacerdote e martire

– San Giuseppe Nguyen Dinh Uyen

Martire

– San Leone II

Papa

– Santi Marco e Mociano

Martiri

– Beata Maria Anna Mogas Fontcuberta

Fondatrice

– Santi Memnone e Severo

Martiri

– Santi Pietro Zhao Mingzhen e Giovan Battista Zhao Mingxi

Martiri

– San Raymond Gayrard

Canonico di Tolosa