Accadde Oggi, i fatti del 3 maggio

Oggi 3 maggio 2020 è il 124esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:58 e tramonta alle 20:02. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Vergine.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 3 maggio.

1937 – Via col vento, un romanzo di Margaret Mitchell, vince il Premio Pulitzer

Era il 3 maggio 1937, quando Margaret Mitchell si aggiudicava, con il fortunato romanzo “Via col vento”, il prestigioso Premio Pulitzer. L’opera prima, e unica, della Mitchell era arrivata nelle librerie americane l’anno precedente, il 30 giugno 1936. E in meno di due settimane aveva polverizzato ogni record di vendite, conquistato i severi critici letterari e consacrato l’autrice ai massimi livelli della letteratura. Un mese dopo le copie vendute erano oltre duecentomila, sei mesi più tardi un milione, mentre gli editori di tutto il mondo facevano a gara per accaparrarsi i diritti internazionali. In pochi mesi “Via col vento” si rivelò essere il primo caso editoriale planetario.

1951 – Apertura della Royal Festival Hall di Londra

La Royal Festival Hall è una sala da 2900 posti sede di concerti, balli e dibattiti situata a Londra sulla riva sud del Tamigi nel complesso di Southbank Centre, non molto distante dall’Hungerford Bridge. È la sede della London Philharmonic Orchestra, della Philharmonia Orchestra e dell’Orchestra of the Age of Enlightenment. A partire dagli anni Ottanta la sua popolarità è così notevolmente cresciuta da convincere i gestori ad applicare una prassi che rendesse il Royal Festival Hall un foyer all’aperto, un genere di posti molto popolare a Londra.

1991 – Viene trasmesso l’ultimo episodio della soap opera Dallas

Dopo 14 stagioni e 361 episodi è trasmesso l’ultimo episodio della soap opera “Dallas”. I numeri della serie televisiva sono impressionanti in termini di spettatori e di diffusione, merito anche dell’indiscusso protagonista John Ross Ewing Jr detto “J.R.”, ambizioso petroliere senza scrupoli impersonato dall’attore texano Larry Hagman.

Oggi nasceva – Massimo Ranieri

Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone (Napoli, 3 maggio 1951), è un cantante, attore, conduttore televisivo, doppiatore, regista teatrale e showman italiano. Principalmente è attore di teatro e cantante di musica leggera, ma si è prodotto per un certo periodo anche nel cinema, come attore protagonista con pochi ruoli, e occasionalmente nel doppiaggio. Con più di quattordici milioni di dischi venduti, è tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi nel mondo. Durante la sua carriera ha pubblicato 31 album (di cui 23 in studio, 4 live e 4 raccolte) e 36 singoli.

I santi commemorati oggi

– Santi Filippo e Giacomo Apostoli

Apostoli

– San Filippo

Apostolo

– San Giacomo il Minore

Apostolo