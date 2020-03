Accadde Oggi, i fatti del 3 marzo

Oggi 3 marzo 2020 è il 63esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:33 e tramonta alle 17:57. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Gemelli.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 3 marzo.

1931 – Gli Stati Uniti adottano The Star-Spangled Banner come inno nazionale

Il testo risale al secolo scorso ed è attribuito ad un avvocato, un certo Francis Scott Kay, che il 13 settembre 1814 visitò Baltimora durante una ribellione di coloni. Per sicurezza, passò la notte in una barca ancorata nel porto della città, mentre il Forte McHenry veniva bombardato dagli inglesi che volevano sedare la ribellione dei coloni. La mattina seguente, Mr. Kay vide con grande gioia che, nonostante le 25 ore di cannoneggiamento, la bandiera americana era sempre issata sul pennone, al suo posto, segno della vittoria. Preso da una comprensibile commozione e da un forte patriottismo, compose il poema descrivendo le scene cui aveva assisstito nella notte e nei giorni precedenti. Per questo l’inno è spesso sottotitolato “Defence of Fort McHenry”.

1933 – Viene inaugurato il Memoriale Nazionale del Monte Rushmore

Negli Stati Uniti viene inaugurato il Memoriale del Monte Rushmore, il monumento nazionale che rappresenta la storia del Paese nei volti di quattro presidenti: Washington, Jefferson, Roosvelt e Lincoln, scolpiti nel granito delle Black Hills nel Sud Dakota. Su una grande parete di roccia, lo scultore Gutzon Borglum, coadiuvato dal mastro carpentiere italiano Luigi Del Bianco scolpì i volti di quattro famosi presidenti americani, scelti rispettivamente come simboli della nascita, della crescita, dello sviluppo e della conservazione degli Stati Uniti. La scultura è alta 20 metri ed è un’importante meta turistica, anche per le bellezze naturalistiche delle Black Hills e costituisce il simbolo dei primi 150 anni della storia americana. Inizialmente dovevano essere scolpiti i quattro busti per intero ma poi per mancanza di fondi si limitò ai soli volti.

2017 – Nintendo Switch, la console di Nintendo, esce per il pubblico

Nintendo Switch, inizialmente conosciuto con il nome in codice di NX, è una console ibrida sviluppata da Nintendo e distribuita in tutto il mondo a partire dal 3 marzo 2017. Nintendo Switch è stato ufficialmente rivelato il 20 ottobre 2016 ed è arrivato sul mercato in Giappone, Europa e America del Nord il 3 marzo 2017. Switch rappresenta il primo tentativo da parte di Nintendo di creare una console ibrida tra una casalinga e una portatile essendo dotato di un supporto basato su cartuccia elettronica, formato in precedenza abbandonato da Nintendo dopo il Nintendo 64 nel settore delle console fisse ma adottato in tutte le console portatili, alle quali le cartucce per Switch assomigliano.

Oggi nasceva – Jessica Biel

Figlia di Kimberly e Jonathan Biel, un imprenditore e commercialista, la sua famiglia ha origini tedesche, francesi, inglesi, irlandesi e Choctaw. Ha un fratello più giovane, Justin, nato nel 1985. La famiglia di Jessica si trasferì spesso durante la sua infanzia: Texas, Connecticut, Illinois ed infine a Boulder (Colorado), dove si è diplomata alla Fairview High School. All’età di 14 anni ottiene la fortunata parte di Mary Camden, la secondogenita di sette figli, in Settimo cielo, una serie televisiva di successo degli anni 90 che mette in scena la vita di una grande e unita famiglia di un pastore protestante. A 15 anni recita ne L’oro di Ulisse, al fianco di Peter Fonda, mentre nel 1998 prende parte al film A casa per Natale. Nonostante in Settimo Cielo fosse la figlia protagonista, era anche la figlia tra i sette con più problemi, condizione questa che le permette nel 2001 di lasciare il cast per sua decisione, con l’obiettivo di entrare nel mondo del cinema, recitando quindi in Il sogno di una estate (2001) e Le regole dell’attrazione (2002), film destinati a un pubblico giovane. Nel maggio del 2001 appare nel videoclip degli Aerosmith “Fly away from here”. Nel 2002 diventa testimonial di L’Oréal, colosso di cosmetici. Diventa nota a livello mondiale nel 2003, quando viene scelta per vestire i panni della protagonista del remake del celebre fortunato horror Non aprite quella porta. Dal 2004 recita in Blade: Trinity e Stealth – Arma suprema e nel 2005 ottiene ruoli secondari nei film Elizabethtown, Cellular e London. Dopo Home of the Brave – Eroi senza gloria (2006), Jessica Biel torna sul grande schermo con il drammatico The Illusionist – L’illusionista (2006) e il film d’azione fantascientifico Next (2007), al fianco di Nicolas Cage. Successivamente le vengono affidati ruoli da protagonista in due commedie, Io vi dichiaro marito e… marito (2007), regia di Dennis Dugan e in Un matrimonio all’inglese (2008), regia di Stephan Elliott. Nel 2009 è tra i protagonisti del film drammatico Powder Blue, dove interpreta una spogliarellista e madre di un bambino in coma; nello stesso anno presta la voce al personaggio Neera del film d’animazione Planet 51. L’anno dopo partecipa al film d’azione A-Team, e tra il 2010 e 2011 viene scelta tra i protagonisti di un cast eccezionale, tra cui Julia Roberts, Robert De Niro e Jamie Foxx nei film Appuntamento con l’amore e Capodanno a New York. Nel 2012 affianca da co-protagonista Colin Farrell nel film Total Recall – Atto di forza, e Gerard Butler in Quello che so sull’amore, regia di Gabriele Muccino; nello stesso anno torna nuovamente come protagonista nel complesso horror-thriller I bambini di Cold Rock, rivestendo il ruolo di una madre alla quale viene rapito il figlio. Nel 2013 viene scelta tra i protagonisti del film Hitchcock, insieme a Anthony Hopkins, Helen Mirren e Scarlett Johansson. Sempre nel 2013 è la protagonista del controverso film La verità su Emanuel. Nel 2014 prende parte ad un episodio della serie televisiva New Girl; l’anno seguente è protagonista della commedia Accidental Love. Nel 2016 interpreta due ruoli nei film The Devil and the Deep Blue Sea e A Kind of Murder. Nel 2017 torna di nuovo come protagonista in televisione, rivestendo il ruolo di Cora Tannetti nella controversa serie antologica The Sinner, grazie a questa interpretazione riceve una candidatura ai Golden Globe come miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione. Nel 2019 torna come protagonista in un’altra serie tv, intitolata Limetown.

I santi celebrati oggi

– Santa Cunegonda

Imperatrice

– Sant’ Anselmo di Nonantola

Abate

– Sant’ Artellaide

Vergine

– Santa Camilla di Auxerre

Vergine

– Santa Caterina (Katharina) Drexel

Fondatrice

– Santi Cleonico ed Eutropio

Martiri

– Santi Emiterio e Cheledonio

Martiri

– Beato Federico di Hallum

– Beato Giacomino da Crevacuore (di Canepaci)

– Beato Innocenzo da Berzo

Sacerdote